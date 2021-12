Schandalig: Beerschot-hooligan loopt veld over om vuurpijl in Antwerp-vak te gooien

In de 68e minuut en een 0-1-stand voor Antwerp wist iedereen die aanwezig was op het Kiel even niet wat hij of zij zag zondagmiddag. Televisiekijkers kregen het onwaarschijnlijke tafereel niet te zien van de regisseur, maar Tom Boudeweel die voor Sporza-radio commentaar gaf, zag het onder zijn neus gebeuren.

“Wat krijgen we nu?! Wat voor een kerel is dit? Dit geloof je niet. Er loopt een supporter van Beerschot het veld over vanuit het vak van Beerschot naar het vak van Antwerp met een vuurpijl en hij gooit die vuurpijl dan in het vak van Antwerp."

"Scheidsrechter Lothar D'Hondt moet het spel stilleggen. Dit heb ik nog nooit gezien.”

"Een vuurpijl van het ene vak naar het andere, dat zagen we nog in het stadion van Frankfurt (waar Antwerp speelde), maar dat iemand op het veld komt gelopen, het wereldrecord 100m sprinten verbetert met een vuurpijl in de hand en het in het vak van de tegenstander gooit...".

"Ze hadden hem wel snel te pakken. Ik ga me niet uitspreken over rechtzaken, maar ik weet dat in Duitsland de straffen voor dit soort dingen heel hoog zijn. Als je dit doet in

een vak waar andere mensen staan... Dit is er volledig over.”