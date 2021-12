Antwerp is de "Ploeg van 't Stad" dankzij pareltje van Nainggolan

Beerschot - Antwerp in een notendop:

Magere eerste helft

Het ging vanmiddag niet alleen om de titel van "ploeg van 't stad", maar de concurrenten van beide Antwerpse ploegen deden dit weekend goede zaken. Beerschot zag Cercle Brugge winnen terwijl Union en Club Brugge zich bovenin de stand kweten van hun taak.

Toch inspireerde dat de Antwerpse ploegen niet. We kregen wel veel strijd en veel duels te zien op Het Kiel. Het spel lag te vaak stil en dat kwam het voetbal ook niet ten goede.



We konden slechts enkele kleine kansjes noteren. Engels kopte op een hoekschop eens over, Frey zag zijn schot in de kluts buiten gaan. Aan de overzijde probeerde Holzhauser de ruimtes wel te zoeken. Hij bediende Joren Dom, de gevaarlijkste man bij Beerschot, een paar keer goed. Al kon Dom doelman Butez niet verontrusten. Kortom: een zeer magere eerste helft.