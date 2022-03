Emma Meesseman is terug uit Rusland: "Steun de beslissing, maar is geen politiek statement"

"Als er thuis iets gebeurt en ik weet niet of ik meteen naar huis kan, dan geeft me dat geen goed gevoel. Het was niet slim om te blijven. Het kan volgende week verbeteren of verergeren."

Meesseman benadrukt dat ze die beslissing steunt. "Ik sta er achter, maar dat wil niet zeggen dat ik het graag doe. We waren er veilig, maar basketbal blijft natuurlijk een spel en is nu niet het belangrijkste."

"Maandag hebben we officieel gezegd dat we naar huis zouden gaan. We? Dat zijn de buitenlandse speelsters. We wilden dat het een gezamenlijke beslissing was."

"We waren er in principe veilig, maar sommige families waren ongerust en meer en meer wegen naar het thuisfront gingen dicht", vertelt ze haar kant van het verhaal. "Er waren te veel vraagtekens over de toekomst."

Van Jekaterinenburg ging het over Moskou en Turkije naar België. Emma Meesseman landde deze voormiddag in ons land. Maandag nam ze de beslissing om Rusland te verlaten.

"Ik veralgemeen Poetin niet met de volledige bevolking"

"Ik probeer het door de bril van de inwoners te bekijken. Ik heb er 7 of 8 jaar gespeeld en daar wil niemand oorlog. Zij kunnen er niet aan doen en ze staan er ook niet achter. Maar in Rusland is de vrijheid van meningsuiting lastig."

Het was vooral een heel abrupt afscheid in Rusland. Je weet niet of je je ploegmates nog zal terugzien. Dat is wel zuur. Ik zie de Russen niet als slechteriken, wel als mijn vrienden die ik zo goed ken.

Emma Meesseman herhaalt nog eens dat ze het sportieve aspect kan relativeren. Maar wat brengt de onmiddellijke toekomst? Er zijn nog heel veel vraagtekens, zo legt ze uit.

"In onze meetings is het niet over contractbreuk of over inkomensverlies gegaan. Het menselijke aspect primeerde. Ik kan er nog niets over zeggen."

"Wij zullen ook niet eisen dat we uitbetaald moeten worden. We houden ook rekening met de gezondheid van de club. Dat moet later besproken worden."

Een snellere afreis naar de VS, waar begin mei de WNBA van start gaat, is een optie. "Ik zal alles stap per stap bekijken."

