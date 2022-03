Ook Emma Meesseman volgt voorbeeld van Julie Vanloo en verlaat Rusland

Met Emma Meesseman, Julie Vanloo, Kyara Linskens en Hind Ben Abdelkader zijn er 4 Belgische internationals die hun brood verdienen in de sterke Russische competitie.



Maar door de Russische invasie in Oekraïne is de situatie in Rusland precair geworden. Julie Vanloo had al aangekondigd dat ze vandaag haar laatste wedstrijd speelt voor Krasnojarsk, morgen wil ze terugkeren naar huis.



Intussen heeft ook Emma Meesseman beslist om huiswaarts te keren. Meesseman is een van de sleutelpionnen van de Russische topclub Jekaterinenburg.



Jekaterinenburg is de titelverdediger en de gedoodverfde winnaar van de EuroLeague, maar Russische clubs zijn voorlopig geschorst door de Internationale basketbalfederatie FIBA. Op het Europese toneel viel er dus al geen eer meer te rapen voor Meesseman en co.

Voorlopig is nog niet bekend wat Kyara Linskens en Hind Ben Abdelkader, de twee resterende Belgian Cats in Rusland, van plan zijn.