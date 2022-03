Vredesboodschap van Sjevtsjenko zorgt voor kippenvelmoment bij aanvang Milanese derby

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne was heel de wedstrijd lang niet ver weg in Milaan. Thuisploeg Milan deelde voor de wedstrijd al bordjes uit met daarop de Oekraïense vlag en het opschrift "peace", vrede.



In de opwarming droegen de Rossoneri ook een geel-blauw t-shirt in de kleuren van de Oekraïense vlag, op de traditionele ploegfoto voor de wedstrijd gingen beide teams samen voor de lens om een statement te maken voor vrede.



Voor het meest emotionele moment zorgde voormalig Milan-spits Andrij Sjevtsjenko, de beste Oekraïense voetballer aller tijden. Sjevtsjenko riep op tot vrede en vroeg de Milanese voetbalfans om steun.



"Ik vraag jullie in San Siro om de vrede in Oekraïne te steunen, mijn beste Italiaanse vrienden. Het Oekraïense volk wil vrede. Vrede kent geen grenzen. Wat ons verenigt, is sterker dan wat ons verdeelt. Laten we samen deze oorlog een halt toeroepen", sprak Sjevtsjenko, die na zijn speech een hartverwarmend applaus kreeg.