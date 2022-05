clock 23:45 23 uur 45. Ivan Perisic bezorgt Inter de beker. Inter heeft voor de 8e keer de Coppa Italia gewonnen, de eerste keer sinds 2011. Matchwinnaar in Rome was een oude bekende. Met 2 doelpunten in de verlengingen zorgde Ivan Perisic (ex-Roeselare en -Club Brugge) voor het verschil tegen Juventus. Na 90 minuten stond het 2-2. . Ivan Perisic bezorgt Inter de beker Inter heeft voor de 8e keer de Coppa Italia gewonnen, de eerste keer sinds 2011.

Matchwinnaar in Rome was een oude bekende. Met 2 doelpunten in de verlengingen zorgde Ivan Perisic (ex-Roeselare en -Club Brugge) voor het verschil tegen Juventus. Na 90 minuten stond het 2-2.

clock 23:43 23 uur 43. Man van de match: Ivan Perisic.

clock 23:42 23 uur 42. Het verhaal van de finale. Na amper 7 minuten spelen kwam Inter al op voorsprong. Een prachtig afstandsschot van Barella verdween in de rechterhoek. Na de pauze was het Juventus dat de controle over het spel overnam. Alex Sandro hing in de 50e minuut de bordjes opnieuw gelijk, waarna Vlahovic de score voor de Oude Dame verder uitdiepte vanuit de rebound. In de 80e minuut kreeg Inter, na overleg met de VAR, een penalty voor een fout van Bonucci. Calhanoglu plaatste de bal in de rechterbovenhoek en bracht Internazionale opnieuw langszij. In de verlengingen ontbond Inter zijn duivels. Perisic bracht de Nerazzurri opnieuw op voorsprong vanop de stip na tussenkomst van de VAR. Nog geen 5 minuten later trof de Kroaat opnieuw raak, ditmaal vanaf de rand van de zestien. . Het verhaal van de finale Na amper 7 minuten spelen kwam Inter al op voorsprong. Een prachtig afstandsschot van Barella verdween in de rechterhoek.

Na de pauze was het Juventus dat de controle over het spel overnam. Alex Sandro hing in de 50e minuut de bordjes opnieuw gelijk, waarna Vlahovic de score voor de Oude Dame verder uitdiepte vanuit de rebound.

In de 80e minuut kreeg Inter, na overleg met de VAR, een penalty voor een fout van Bonucci. Calhanoglu plaatste de bal in de rechterbovenhoek en bracht Internazionale opnieuw langszij.

In de verlengingen ontbond Inter zijn duivels. Perisic bracht de Nerazzurri opnieuw op voorsprong vanop de stip na tussenkomst van de VAR.

Nog geen 5 minuten later trof de Kroaat opnieuw raak, ditmaal vanaf de rand van de zestien.

clock 23:41 23 uur 41.

clock 20:38 20 uur 38.

clock 20:38 20 uur 38.

clock 11-05-2022 11-05-2022.

clock 23:41 23 uur 41. Titelverdediger opnieuw naar finale. Met een 0-1-bonus ontving Juventus vanavond Fiorentina in het Allianz Stadium. Vlahovic, die afgelopen winter de overstap maakte tussen de ploegen, zorgde voor het gevaar in de openingsfase. Scoren tegen zijn ex-ploeg kon de spits niet. Net na het halfuur was het wel prijs voor Bernardeschi. Met een knappe goal zette hij zijn ploeg op rozen. Fiorentina bood nog weerwerk, Danilo bezegelde het lot van de bezoekers met een doelpunt in de slotseconden. Juventus kijkt in de finale Inter in de ogen. Kan de titelverdediger ook dit jaar triomferen? . Titelverdediger opnieuw naar finale Met een 0-1-bonus ontving Juventus vanavond Fiorentina in het Allianz Stadium.

Vlahovic, die afgelopen winter de overstap maakte tussen de ploegen, zorgde voor het gevaar in de openingsfase. Scoren tegen zijn ex-ploeg kon de spits niet.

Net na het halfuur was het wel prijs voor Bernardeschi. Met een knappe goal zette hij zijn ploeg op rozen. Fiorentina bood nog weerwerk, Danilo bezegelde het lot van de bezoekers met een doelpunt in de slotseconden.

Juventus kijkt in de finale Inter in de ogen. Kan de titelverdediger ook dit jaar triomferen?



clock 23:40 23 uur 40.

clock 20-04-2022 20-04-2022.

clock 23:40 23 uur 40.

clock 23:19 23 uur 19. Inter is de eerste finalist. Geen bekerfinale voor Alexis Saelemaekers. Na het 0-0-gelijkspel in de heenwedstrijd ging AC Milan met 3-0 onderuit tegen stadsgenoot en eeuwige rivaal Inter. Lautaro Martinez scoorde voor rust twee keer, in het slot van de wedstrijd maakte Robin Gosens de afstraffing compleet. Rode Duivel Alexis Saelemaekers stond in de basis van het verliezende kamp. Op het halfuur probeerde hij te scoren met een volley, maar Inter-doelman Handanovic redde knap. . Inter is de eerste finalist Geen bekerfinale voor Alexis Saelemaekers. Na het 0-0-gelijkspel in de heenwedstrijd ging AC Milan met 3-0 onderuit tegen stadsgenoot en eeuwige rivaal Inter.

Lautaro Martinez scoorde voor rust twee keer, in het slot van de wedstrijd maakte Robin Gosens de afstraffing compleet.

Rode Duivel Alexis Saelemaekers stond in de basis van het verliezende kamp. Op het halfuur probeerde hij te scoren met een volley, maar Inter-doelman Handanovic redde knap.



clock 19-04-2022 19-04-2022.

clock 22:58 22 uur 58. Juventus met één been in finale. Juventus heeft Firenze verlaten met een kleine bonus van één doelpunt. Een eigen doelpunt van Lorenzo Venuti in de toegevoegde tijd van de tweede helft volstond voor de nipte, maar onverdiende zege van de Oude Dame. Fiorentina domineerde bijna de hele wedstrijd, maar kreeg de bal niet in doel. Ook Vlahovic lukte dat niet tegen zijn ex-team. Op 20 april mag Juve het in eigen huis proberen af te maken. . Juventus met één been in finale Juventus heeft Firenze verlaten met een kleine bonus van één doelpunt. Een eigen doelpunt van Lorenzo Venuti in de toegevoegde tijd van de tweede helft volstond voor de nipte, maar onverdiende zege van de Oude Dame.

Fiorentina domineerde bijna de hele wedstrijd, maar kreeg de bal niet in doel. Ook Vlahovic lukte dat niet tegen zijn ex-team.

Op 20 april mag Juve het in eigen huis proberen af te maken.

clock 22:56 22 uur 56.

clock 02-03-2022 02-03-2022.

clock 23:03 23 uur 03. Geen goals in AC-Inter. De twee Milanese clubs hebben nog niet in hun kaarten laten kijken in hun heenmatch van de halve finale. Alexis Saelemaekers kreeg een basisplaats bij AC Milan en hij bedankte met de eerste kans van de match. Inter-doelman kreeg het meeste werk, vooral op een geplaatst schot van Leao. Bij de beste kans van Inter sprong Milan-verdediger Kalulu als redder in nood in de bres. Het laatste woord was voor Junior Messias, de vervanger van Saelemaekers, maar ook hij kon de ban niet breken. . Geen goals in AC-Inter De twee Milanese clubs hebben nog niet in hun kaarten laten kijken in hun heenmatch van de halve finale. Alexis Saelemaekers kreeg een basisplaats bij AC Milan en hij bedankte met de eerste kans van de match.



Inter-doelman kreeg het meeste werk, vooral op een geplaatst schot van Leao. Bij de beste kans van Inter sprong Milan-verdediger Kalulu als redder in nood in de bres. Het laatste woord was voor Junior Messias, de vervanger van Saelemaekers, maar ook hij kon de ban niet breken.

clock 23:03 23 uur 03.

clock 01-03-2022 01-03-2022.

clock 23:21 23 uur 21. Juventus mag Vlahovic opnieuw bedanken. Juventus heeft zich als laatste bij de halvefinalisten in de Coppa Italia geschaard. De Oude Dame ontdeed zich donderdagavond op eigen veld van een stug Sassuolo. Dybala zette Juve al vroeg op rozen, maar halfweg de 1e helft kwamen de bezoekers langszij dankzij een heerlijk doelpunt van Traore. In de 2e helft duwde de thuisploeg had gaspedaal nog wat dieper in, maar Sassuolo-doelman Pegolo wilde lange tijd van geen wijken weten. Pas in de slotfase was het eindelijk raak. Wintertransfer Dusan Vlahovic - afgelopen weekend ook al trefzeker bij zijn debuut - trapte Juve naar de halve finales, waarin een ongetwijfeld heetgebakerd duel wacht met Vlahovic' ex-team Fiorentina. . Juventus mag Vlahovic opnieuw bedanken Juventus heeft zich als laatste bij de halvefinalisten in de Coppa Italia geschaard. De Oude Dame ontdeed zich donderdagavond op eigen veld van een stug Sassuolo.



Dybala zette Juve al vroeg op rozen, maar halfweg de 1e helft kwamen de bezoekers langszij dankzij een heerlijk doelpunt van Traore.



In de 2e helft duwde de thuisploeg had gaspedaal nog wat dieper in, maar Sassuolo-doelman Pegolo wilde lange tijd van geen wijken weten.



Pas in de slotfase was het eindelijk raak. Wintertransfer Dusan Vlahovic - afgelopen weekend ook al trefzeker bij zijn debuut - trapte Juve naar de halve finales, waarin een ongetwijfeld heetgebakerd duel wacht met Vlahovic' ex-team Fiorentina.

clock 23:20 23 uur 20. Serie A De transfer die oude wonden openrijt: Juventus-haat in Firenze bereikt opnieuw kookpunt

clock 23:19 23 uur 19.

clock 20:03 20 uur 03. Fiorentina knikkert Atalanta uit de beker. Atalanta, verliezend bekerfinalist in 2019 en 2021, is dit jaar gesneuveld in de kwartfinales. De club uit Bergamo ging donderdagavond voor eigen volk met 2-3 onderuit tegen Fiorentina. Piatek zette de bezoekers al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar Zappacosta en Boga keerden de rollen om. Met zijn tweede van de avond bracht Piatek Fiorentina 20 minuten voor tijd toch weer langszij. Ondanks de uitsluiting van Martinez trok Fiorentina met een mannetje minder toch nog aan het langste eind. Diep in de extra tijd jaste Milenkovic van net buiten de zestien een afvallende bal in doel. . Fiorentina knikkert Atalanta uit de beker Atalanta, verliezend bekerfinalist in 2019 en 2021, is dit jaar gesneuveld in de kwartfinales. De club uit Bergamo ging donderdagavond voor eigen volk met 2-3 onderuit tegen Fiorentina.



Piatek zette de bezoekers al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar Zappacosta en Boga keerden de rollen om. Met zijn tweede van de avond bracht Piatek Fiorentina 20 minuten voor tijd toch weer langszij.



Ondanks de uitsluiting van Martinez trok Fiorentina met een mannetje minder toch nog aan het langste eind. Diep in de extra tijd jaste Milenkovic van net buiten de zestien een afvallende bal in doel.

clock 20:02 20 uur 02.

clock 10-02-2022 10-02-2022.