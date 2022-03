De 100 punten van Wilt Chamberlain, het strafste NBA-record? "Wordt wellicht nooit verbroken"

Om Wilt Chamberlain te beschrijven, schieten superlatieven tekort. De center verzamelde in zijn gloriedagen onder meer 4 MVP-titels, was 7x topschutter in de NBA en won 2 titels. Chamberlain was een geboren scoremachine, zijn statistieken zijn hallucinant. Over zijn hele carrière was hij gemiddeld goed voor 30,1 punten en 22,9 rebounds per wedstrijd. Decennia later staan nog steeds liefst 72 records op zijn naam. Onze persoonlijke top 3:

Als je louter naar de statistieken kijkt, zou je kunnen concluderen dat Wilt Chamberlain de beste basketballer aller tijden is. Maar er is een kanttekening.

Toch is wel enige nuance op zijn plaats, vindt NBA-kenner en PlaySports-journalist Dennis Xhaët. "Want als je louter naar de statistieken kijkt, zou je misschien wel moeten concluderen dat Wilt Chamberlain de beste basketballer aller tijden is", klinkt het.



"Maar zijn ploegen hebben eigenlijk maar weinig succes gehad, die kanttekening moet je maken. Chamberlain was dominant, maar won slechts 2 titels. Hij had nochtans alles om zeker 5 of 6 titels te winnen, maar vaak waren de tegenstanders hem te slim af en vonden ze een manier om ervoor te zorgen dat zijn team niet zou winnen."

"Door de manier waarop Chamberlain in elkaar zat, hebben zijn ploegen vaak geen succes gehad. Dat was niet het belangrijkste voor hem. Maar goed, hij was wel een fantastische atleet, een gazelle. Hij had in elke sport kunnen uitblinken. En ze hebben de regels voor hem aangepast. Dat zegt heel veel over zijn kwaliteiten als speler."