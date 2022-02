Waarom winnaar Fabio Jakobsen een ezel kreeg in Kuurne-Brussel-Kuurne

Bloemen, bier en ... een ezel. Met die drie trofeeën mocht Fabio Jakobsen pronken op het podium na zijn sprintzege in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Aan die unieke trofee hangt een lange geschiedenis. Vroeger werden buiten de muren van Kuurne groenten gekweekt, de oogst werd verkocht op de vroegmarkt van Kortrijk.

De Kuurnenaars trokken voor dag en dauw naar Kortrijk met hun karren en ezels. Het gedokker op de kasseien en het gebalk van de ezels maakten de bevolking steevast wakker. "De ezels van Kuurne zijn daar", wisten ze al snel.

"Het is een geuzennaam geworden", vertelt Jos Callens van de organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne. "Een naam die we met trots dragen: de koppige, eigenzinnige ezels."

En zeker niet alleen in de koers vind je ezels terug in de "ezelsgemeente". "We hebben ezelsbier, een koning ezel-verkiezing en een orde van de ezel", aldus Callens.