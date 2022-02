Jakobsen wint Kuurne-Brussel-Kuurne na bloedstollende finale

16:53 16 uur 53.

16:51 16 uur 51. Het is Jakobsen! Het felle zonlicht zorgde voor wat onduidelijkheid, maar de herhaling laat er geen twijfel over bestaan: Fabio Jakobsen wint Kuurne-Brussel-Kuurne 2022! . Het is Jakobsen! Het felle zonlicht zorgde voor wat onduidelijkheid, maar de herhaling laat er geen twijfel over bestaan: Fabio Jakobsen wint Kuurne-Brussel-Kuurne 2022!

16:50 16 uur 50. Jakobsen wint! Of toch Ewan? Trek-Segafredo haalt de drie vluchters op het nippertje in. Jakobsen komt er met machtige halen uit en lijkt Ewan op de meet nog net af te houden. Dat wordt een finishfoto... . Jakobsen wint! Of toch Ewan? Trek-Segafredo haalt de drie vluchters op het nippertje in. Jakobsen komt er met machtige halen uit en lijkt Ewan op de meet nog net af te houden. Dat wordt een finishfoto...

16:49 De rode vod! Laporte, Narvaez en Van der Hoorn hebben nog een handvol seconden over. Rollen de sprinters er nog over? . 16 uur 49. De rode vod! Laporte, Narvaez en Van der Hoorn hebben nog een handvol seconden over. Rollen de sprinters er nog over?

16:48 16 uur 48. Ze hebben ze nog altijd niet te stekken! Karl Vannieuwkerke. Ze hebben ze nog altijd niet te stekken! Karl Vannieuwkerke

16:47 16 uur 47. De spanning wordt ondraaglijk. Heeft er een sprintersploeg nog genoeg volk om de kastanjes uit het vuur te halen? Bij Lotto-Soudal proberen ze het in elk geval. . De spanning wordt ondraaglijk. Heeft er een sprintersploeg nog genoeg volk om de kastanjes uit het vuur te halen? Bij Lotto-Soudal proberen ze het in elk geval.

16:45 16 uur 45. Zijn ze toch weg? De rugwind speelt in de kaart van de vluchters. De trein van Quick-Step is bijna al zijn wagons kwijt en Jumbo-Visma zit op de eerste rij. Die hebben Laporte voorin... . Zijn ze toch weg? De rugwind speelt in de kaart van de vluchters. De trein van Quick-Step is bijna al zijn wagons kwijt en Jumbo-Visma zit op de eerste rij. Die hebben Laporte voorin...

16:44 16 uur 44. Met nog vijf kilometer te rijden voert Laporte de snelheid op. Narvaez en Van der Hoorn moeten op hun tanden bijten. . Met nog vijf kilometer te rijden voert Laporte de snelheid op. Narvaez en Van der Hoorn moeten op hun tanden bijten.

16:43 16 uur 43. Daar is Quick-Step. Quick-Step heeft een trein op de rails gezet. Het kost enorm veel zweet om die laatste vluchters in te halen. Wat is dit spannend! . Daar is Quick-Step Quick-Step heeft een trein op de rails gezet. Het kost enorm veel zweet om die laatste vluchters in te halen. Wat is dit spannend!

16:42 Asgreen legt zich plat voor Jakobsen. 16 uur 42. Asgreen legt zich plat voor Jakobsen

16:40 16 uur 40. Laporte, Narvaez en Van der Hoorn willen niet buigen. Ze lopen zelfs een beetje verder weg, al blijft het speelbaar voor de achtervolgers. . Laporte, Narvaez en Van der Hoorn willen niet buigen. Ze lopen zelfs een beetje verder weg, al blijft het speelbaar voor de achtervolgers.

16:39 16 uur 39. Een verkeerseiland verstoort de orde in het peloton. Heel wat renners verliezen een pak plaatsen. . Een verkeerseiland verstoort de orde in het peloton. Heel wat renners verliezen een pak plaatsen.

16:37 16 uur 37. We gaan links en rechts zeker nog demarrages krijgen. José De Cauwer. We gaan links en rechts zeker nog demarrages krijgen. José De Cauwer

16:35 16 uur 35.

16:34 16 uur 34. De bel! Nog 13,6 km en we kennen de winnaar. We zijn alvast begonnen aan de plaatselijke ronde. . De bel! Nog 13,6 km en we kennen de winnaar. We zijn alvast begonnen aan de plaatselijke ronde.

16:33 16 uur 33. Laporte, Narvaez en Van der Hoorn harken tien seconden bij elkaar. Op de brede weg ziet het peloton de drie rijden. De eerste doortocht aan de finish zullen ze misschien nog halen. . Laporte, Narvaez en Van der Hoorn harken tien seconden bij elkaar. Op de brede weg ziet het peloton de drie rijden. De eerste doortocht aan de finish zullen ze misschien nog halen.

16:32 Dit drietal weigert de handdoek te werpen. 16 uur 32. Dit drietal weigert de handdoek te werpen

16:29 16 uur 29. De laatste stuiptrekkingen. Laporte, Narvaez en de onvermoeibare Van der Hoorn weten van geen ophouden. . De laatste stuiptrekkingen. Laporte, Narvaez en de onvermoeibare Van der Hoorn weten van geen ophouden.

16:26 16 uur 26. Onenigheid. Plots is de broze samenhorigheid in de kopgroep weg. De seconden vliegen er in ijltempo af, we gaan dan toch naar die samensmelting. . Onenigheid Plots is de broze samenhorigheid in de kopgroep weg. De seconden vliegen er in ijltempo af, we gaan dan toch naar die samensmelting.

16:24 16 uur 24. Ai ai. Renners gaan bijna uit de bocht en komen op fietspad terecht. Ai ai. Renners gaan bijna uit de bocht en komen op fietspad terecht

16:24 16 uur 24. In het peloton bepalen Israel-Premier Tech en Bahrain Victorious het tempo. Is dat strak genoeg om de vlucht in te rekenen? . In het peloton bepalen Israel-Premier Tech en Bahrain Victorious het tempo. Is dat strak genoeg om de vlucht in te rekenen?

16:21 16 uur 21. In een slecht aangegeven bocht belanden een paar vluchters op het fietspad achter de auto's. Wat zegt de wedstrijdjury daarvan? . In een slecht aangegeven bocht belanden een paar vluchters op het fietspad achter de auto's. Wat zegt de wedstrijdjury daarvan?

16:20 16 uur 20. Nog 25 km. We zitten ondertussen in de finale van deze Kuurne-Brussel-Kuurne. Een hergroepering en koninklijke sprint leken niet lang geleden onafwendbaar, maar de vlucht heeft nog een halve minuut over en verdedigt die met hand en tand. . Nog 25 km We zitten ondertussen in de finale van deze Kuurne-Brussel-Kuurne. Een hergroepering en koninklijke sprint leken niet lang geleden onafwendbaar, maar de vlucht heeft nog een halve minuut over en verdedigt die met hand en tand.

16:17 16 uur 17. Gaatje voor Trentin. Asgreen trekt de gashendel open. Dat zorgt voor slachtoffers in de kopgroep en weer een paar gewonnen seconden. Opnieuw neemt Trentin over, maar hij houdt in wanneer niemand volgt. . Gaatje voor Trentin Asgreen trekt de gashendel open. Dat zorgt voor slachtoffers in de kopgroep en weer een paar gewonnen seconden. Opnieuw neemt Trentin over, maar hij houdt in wanneer niemand volgt.

16:13 16 uur 13. Op de bredere wegen gaat het wel gebeuren, die hergroepering. Renaat Schotte. Op de bredere wegen gaat het wel gebeuren, die hergroepering. Renaat Schotte

16:11 35". Pidcock en Benoot hebben zich laten uitzakken. De stroomstoot van Garcia Cortina en Trentin heeft het gat weer een beetje groter gemaakt, maar voor hoelang? . 16 uur 11. 35" Pidcock en Benoot hebben zich laten uitzakken. De stroomstoot van Garcia Cortina en Trentin heeft het gat weer een beetje groter gemaakt, maar voor hoelang?

16:11 Trentin geeft zich niet zomaar over aan het peloton en laat de spierballen rollen. 16 uur 11. Trentin geeft zich niet zomaar over aan het peloton en laat de spierballen rollen

16:09 16 uur 09. Trentin neemt de inspanning van Garcia Cortina over. . Trentin neemt de inspanning van Garcia Cortina over.

16:08 16 uur 08.

16:06 16 uur 06. Vooraan probeert Ivan Garcia Cortina er de vaart in te houden met een demarrage. Dat werkt vaak averechts. . Vooraan probeert Ivan Garcia Cortina er de vaart in te houden met een demarrage. Dat werkt vaak averechts.

16:04 16 uur 04. Peloton blijft naderen. Jumbo-Visma, Ineos en de enkelingen Trentin en Küng moeten het werk opknappen in de kopgroep, de rest zijn in het beste geval slepers. In het peloton draaien ze met meer volk rond. . Peloton blijft naderen Jumbo-Visma, Ineos en de enkelingen Trentin en Küng moeten het werk opknappen in de kopgroep, de rest zijn in het beste geval slepers. In het peloton draaien ze met meer volk rond.

15:59 15 uur 59. Onvermijdelijk? Bahrain Victorious gaat zich moeien in de achtervolging, terwijl het vooraan net niet vierkant draait. Er zit een hergroepering aan te komen. . Onvermijdelijk? Bahrain Victorious gaat zich moeien in de achtervolging, terwijl het vooraan net niet vierkant draait. Er zit een hergroepering aan te komen.

15:58 Lotto probeert de sprinters terug te brengen. 15 uur 58. Lotto probeert de sprinters terug te brengen

15:56 15 uur 56. In de kopgroep zitten nog drie oud-strijders van de vroege vlucht. Durbridge en Van der Hoorn kon je verwachten, Livyns toch iets minder. . In de kopgroep zitten nog drie oud-strijders van de vroege vlucht. Durbridge en Van der Hoorn kon je verwachten, Livyns toch iets minder.

15:54 45" en nog 45 km. Als ze er per kilometer een seconde afpietsen, krijgen we een sprint in Kuurne. Het zal niet zonder slag of stoot gaan. . 15 uur 54. 45" en nog 45 km Als ze er per kilometer een seconde afpietsen, krijgen we een sprint in Kuurne. Het zal niet zonder slag of stoot gaan.

15:50 15 uur 50. Israel-Premier Tech krijgt in de achtervolging eindelijk steun van Lotto-Soudal en Alpecin-Fenix. Daar komt de organisatie dus op gang, terwijl er vooraan niet bijster veel samenwerking is. . Israel-Premier Tech krijgt in de achtervolging eindelijk steun van Lotto-Soudal en Alpecin-Fenix. Daar komt de organisatie dus op gang, terwijl er vooraan niet bijster veel samenwerking is.

15:48 15 uur 48. In de kopgroep hebben we Asgreen, de winnaar van 2020, over het hoofd gezien. . In de kopgroep hebben we Asgreen, de winnaar van 2020, over het hoofd gezien.

15:46 15 uur 46. De belangrijkste namen in de kopgroep: Benoot, Küng, Lampaert, Pidcock en Trentin. . De belangrijkste namen in de kopgroep: Benoot, Küng, Lampaert, Pidcock en Trentin.

15:46 Pidcock en Benoot loodsen de troepen over de Kluisberg. 15 uur 46. Pidcock en Benoot loodsen de troepen over de Kluisberg

15:44 Kluisberg. De ruime kopgroep bestijgt de Kluisberg, alweer de laatste helling van de dag, met een halve minuut voorsprong. Op de top resten er nog iets meer dan 50 km. . 15 uur 44. Kluisberg De ruime kopgroep bestijgt de Kluisberg, alweer de laatste helling van de dag, met een halve minuut voorsprong. Op de top resten er nog iets meer dan 50 km.

15:40 15 uur 40. Dit scenario hebben we hier al zo vaak gezien, maar uiteindelijk keren ze meestal wel terug. José De Cauwer. Dit scenario hebben we hier al zo vaak gezien, maar uiteindelijk keren ze meestal wel terug. José De Cauwer

15:39 15 uur 39. Benoot beseft dat hij het alleen niet zal volhouden en kijkt achterom. Hij laat zich inlopen door een groep van 18 renners met twee van zijn ploegmaats bij Jumbo-Visma. Ewan, Jakobsen en Colbrelli hebben de slag gemist. . Benoot beseft dat hij het alleen niet zal volhouden en kijkt achterom. Hij laat zich inlopen door een groep van 18 renners met twee van zijn ploegmaats bij Jumbo-Visma. Ewan, Jakobsen en Colbrelli hebben de slag gemist.

15:39 15 uur 39. Net als zaterdag. Benoot trekt ten aanval, vandaag op de Trieu. Net als zaterdag. Benoot trekt ten aanval, vandaag op de Trieu

15:36 10". De vroege vlucht is verleden tijd, de koploper heet nu Tiesj Benoot. Veel bonus heeft hij voorlopig niet. . 15 uur 36. 10" De vroege vlucht is verleden tijd, de koploper heet nu Tiesj Benoot. Veel bonus heeft hij voorlopig niet.

15:34 15 uur 34. Benoot versnelt! Tiesj Benoot kiest het ruime sop op de Trieu. Die is blijkbaar redelijk goed hersteld van zijn inspanningen in de Omloop. . Benoot versnelt! Tiesj Benoot kiest het ruime sop op de Trieu. Die is blijkbaar redelijk goed hersteld van zijn inspanningen in de Omloop.

15:33 15 uur 33. De helikopter brengt soelaas. Merlier zit in de buik van het peloton, Jakobsen een paar rijen verder. . De helikopter brengt soelaas. Merlier zit in de buik van het peloton, Jakobsen een paar rijen verder.

15:31 15 uur 31. Het zou interessant zijn om te zien waar Jakobsen en Merlier zitten. Karl Vannieuwkerke. Het zou interessant zijn om te zien waar Jakobsen en Merlier zitten. Karl Vannieuwkerke

15:30 15 uur 30. Van de rappe jongens geven Caleb Ewan en Sonny Colbrelli de beste indruk. Zij moeten nog de Côte de Trieu en de Kluisberg over, daarna zijn de heuvels opgebruikt. . Van de rappe jongens geven Caleb Ewan en Sonny Colbrelli de beste indruk. Zij moeten nog de Côte de Trieu en de Kluisberg over, daarna zijn de heuvels opgebruikt.

15:28 15 uur 28. Het peloton ligt voor de derde keer in stukken en brokken. De verschillen zijn beperkt, maar elke versnelling is een kras op de carrosserie. . Het peloton ligt voor de derde keer in stukken en brokken. De verschillen zijn beperkt, maar elke versnelling is een kras op de carrosserie.

15:26 15 uur 26. Asgreen gaat op de Hotond. Terwijl een pak renners in schuifjes komt aansluiten bij het eerste peloton, plaatst Kasper Asgreen een forse versnelling. Geloven ze bij Quick-Step - Alpha Vinyl niet meer in de kansen van Fabio Jakobsen? . Asgreen gaat op de Hotond Terwijl een pak renners in schuifjes komt aansluiten bij het eerste peloton, plaatst Kasper Asgreen een forse versnelling. Geloven ze bij Quick-Step - Alpha Vinyl niet meer in de kansen van Fabio Jakobsen?

15:26 Asgreen maakt koers op de Hotondberg. 15 uur 26. Asgreen maakt koers op de Hotondberg

15:23 15 uur 23. In de eerste achtervolgende groep pronkt Ewan helemaal vooraan. Is het bluf, of voelt hij zich onklopbaar? . In de eerste achtervolgende groep pronkt Ewan helemaal vooraan. Is het bluf, of voelt hij zich onklopbaar?

15:22 Kruisberg. Na Healy krijgt ook Van den Berg een lelijke klop van de man met de hamer. Wat is dan het nut van die onderneming van EF Education geweest? . 15 uur 22. Kruisberg Na Healy krijgt ook Van den Berg een lelijke klop van de man met de hamer. Wat is dan het nut van die onderneming van EF Education geweest?

15:18 55". Durbridge, Livyns, Mas Bonet, Van den Berg en Van der Hoorn zijn de vijf overblijvers van de vlucht. Het uitgedunde peloton volgt op een kleine minuut. . 15 uur 18. 55" Durbridge, Livyns, Mas Bonet, Van den Berg en Van der Hoorn zijn de vijf overblijvers van de vlucht. Het uitgedunde peloton volgt op een kleine minuut.

15:14 15 uur 14. Jordi Meeus zal wellicht niet meedoen voor de prijzen. De rappe Belg van Bora is achterop geraakt. . Jordi Meeus zal wellicht niet meedoen voor de prijzen. De rappe Belg van Bora is achterop geraakt.

15:13 Pidcock toont zich vooraan. 15 uur 13. Pidcock toont zich vooraan

15:12 15 uur 12. Vlak voor de top van de Mont Saint-Laurent legt Pidcock er nog een laagje bovenop. Veel tijd om de schade op te meten is er niet. . Vlak voor de top van de Mont Saint-Laurent legt Pidcock er nog een laagje bovenop. Veel tijd om de schade op te meten is er niet.

15:10 15 uur 10. De stenen van dit bergje liggen er echt wel slecht bij. Renaat Schotte. De stenen van dit bergje liggen er echt wel slecht bij. Renaat Schotte

15:07 Mont Saint-Laurent. Weinig beweging op Le Bourliquet daarnet, maar de Mont Saint-Laurent is nog een stukje zwaarder. Het stijgingspercentage klimt voorbij de 17% en de kasseien helpen al helemaal niet. . 15 uur 07. Mont Saint-Laurent Weinig beweging op Le Bourliquet daarnet, maar de Mont Saint-Laurent is nog een stukje zwaarder. Het stijgingspercentage klimt voorbij de 17% en de kasseien helpen al helemaal niet.

15:05 15 uur 05. Door het wegvallen van Tietema heeft Bingoal-Pauwels Sauzen enkel nog Livyns in de kop van de koers. Laurenz Rex probeert daar verandering in te brengen en neemt afscheid van het peloton. . Door het wegvallen van Tietema heeft Bingoal-Pauwels Sauzen enkel nog Livyns in de kop van de koers. Laurenz Rex probeert daar verandering in te brengen en neemt afscheid van het peloton.

15:02 15 uur 02. Hesters haakt af bij de kopgroep. . Hesters haakt af bij de kopgroep.

15:00 Valgren en Lampaert. Pech voor Valgren, die zijn voorwiel moet laten vervangen. Gelukkig voor de Deen is de snelheid in het pak weer gezakt. Lampaert heeft zelfs twee lekke banden en moet iets langer wachten. . 15 uur . Valgren en Lampaert Pech voor Valgren, die zijn voorwiel moet laten vervangen. Gelukkig voor de Deen is de snelheid in het pak weer gezakt. Lampaert heeft zelfs twee lekke banden en moet iets langer wachten.

14:57 14 uur 57.

14:54 14 uur 54. Het is voor velen wanhopig pikkelen om bij te benen. De vluchters hebben nog amper een halve minuut over. . Het is voor velen wanhopig pikkelen om bij te benen. De vluchters hebben nog amper een halve minuut over.

14:52 14 uur 52. Parcheggio! Het gebeuk van Ineos mist zijn uitwerking niet, want achteraan staat de deur wagenwijd open. Van de rappe mannen zien we op de eerste rijen enkel het snoetje van Ewan. Die heeft hard gewerkt om nog beter bergop te rijden. . Parcheggio! Het gebeuk van Ineos mist zijn uitwerking niet, want achteraan staat de deur wagenwijd open. Van de rappe mannen zien we op de eerste rijen enkel het snoetje van Ewan. Die heeft hard gewerkt om nog beter bergop te rijden.

14:49 14 uur 49. Vooraan heeft ook Krul de rol gelost. . Vooraan heeft ook Krul de rol gelost.

14:48 14 uur 48. Het is koers bij de achtervolgers! Karl Vannieuwkerke. Het is koers bij de achtervolgers! Karl Vannieuwkerke

14:47 14 uur 47. In het peloton gaat het tempo met een snok de hoogte in. Ineos-Grenadiers moet, in dienst van Tom Pidcock, de koers hard maken om de snellere sprinters af te matten. . In het peloton gaat het tempo met een snok de hoogte in. Ineos-Grenadiers moet, in dienst van Tom Pidcock, de koers hard maken om de snellere sprinters af te matten.

14:45 14 uur 45. 9-1=8. Het feestje van Tietema is afgelopen. De glooiende Waalse wegen zijn voor de vlogger te zwaar. . 9-1=8 Het feestje van Tietema is afgelopen. De glooiende Waalse wegen zijn voor de vlogger te zwaar.

14:42 14 uur 42. 7+2=9. De zeven vluchters hebben gezelschap gekregen van een tandem. Ben Healy en Julius van den Berg zijn EF Education komen aansluiten. . 7+2=9 De zeven vluchters hebben gezelschap gekregen van een tandem. Ben Healy en Julius van den Berg zijn EF Education komen aansluiten.

14:41 1'50". Durbridge, Hesters, Krul, Livyns, Mas Bonet, Tietema en Van der Hoorn voelen het peloton weer zachtjes naderen. . 14 uur 41. 1'50" Durbridge, Hesters, Krul, Livyns, Mas Bonet, Tietema en Van der Hoorn voelen het peloton weer zachtjes naderen.

14:39 14 uur 39. Met Hameau des Papins, Le Bourliquet en Mont Saint-Laurent komt er een interessant stukje parcours aan. Die drie hellingen zijn erg vergelijkbaar: iets meer dan 1 km lang en steile stroken van meer dan 15%. . Met Hameau des Papins, Le Bourliquet en Mont Saint-Laurent komt er een interessant stukje parcours aan. Die drie hellingen zijn erg vergelijkbaar: iets meer dan 1 km lang en steile stroken van meer dan 15%.

14:34 La Houppe. Beweging in het peloton! Er lijkt schot in de zaak te komen, want achter de vluchters versnellen twee renners. . 14 uur 34. La Houppe Beweging in het peloton! Er lijkt schot in de zaak te komen, want achter de vluchters versnellen twee renners.

14:29 14 uur 29. Over de taalgrens. Geen Kwaremont in deze Kuurne-Brussel-Kuurne, maar simpeler wordt de koers echt niet. De renners zijn inmiddels afgezakt naar Wallonië, waar ze enkele venijnige puisten in het Henegouwse Pays des Collines moeten overwinnen. . Over de taalgrens Geen Kwaremont in deze Kuurne-Brussel-Kuurne, maar simpeler wordt de koers echt niet. De renners zijn inmiddels afgezakt naar Wallonië, waar ze enkele venijnige puisten in het Henegouwse Pays des Collines moeten overwinnen.

14:23 14 uur 23.

14:21 14 uur 21. Live op Eén. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer loodsen u op Eén door de rest van de koers. Geen nood als u geen televisie in de buurt hebt, want u kunt alles in de livestream op deze pagina volgen. . Live op Eén Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer loodsen u op Eén door de rest van de koers. Geen nood als u geen televisie in de buurt hebt, want u kunt alles in de livestream op deze pagina volgen.

14:15 14 uur 15. De kasseien van de Etikhovestraat zijn achter de rug. Dat betekent dat de Berg ten Houte stilaan in het vizier komt. Daar wordt het vast een triomftocht voor Bas Tietema. Op die helling staat immers de crew van Tour de Tietema te wachten. . De kasseien van de Etikhovestraat zijn achter de rug. Dat betekent dat de Berg ten Houte stilaan in het vizier komt. Daar wordt het vast een triomftocht voor Bas Tietema. Op die helling staat immers de crew van Tour de Tietema te wachten.

14:06 Boembeek. Het derde klimmetje van de dag heeft geen aardverschuivingen teweeggebracht. . 14 uur 06. Boembeek Het derde klimmetje van de dag heeft geen aardverschuivingen teweeggebracht.

14:04 14 uur 04. Even een korte samenvatting van de koers tot dusver. Na een woelig begin met veel demarrages was Mas Bonet de eerste die afstand kon nemen van het peloton. Hij kreeg niet veel later Durbridge, Hesters, Krul, Livyns, Tietema en Van der Hoorn mee. De zeven vluchters mochten echter nooit meer dan zo'n 2'30" wegrijden. . Even een korte samenvatting van de koers tot dusver. Na een woelig begin met veel demarrages was Mas Bonet de eerste die afstand kon nemen van het peloton. Hij kreeg niet veel later Durbridge, Hesters, Krul, Livyns, Tietema en Van der Hoorn mee. De zeven vluchters mochten echter nooit meer dan zo'n 2'30" wegrijden.

14:00 14 uur .

13:55 En een val! Jasper De Buyst is tegen het asfalt gegaan. Zonder zware gevolgen, blijkbaar. . 13 uur 55. En een val! Jasper De Buyst is tegen het asfalt gegaan. Zonder zware gevolgen, blijkbaar.

13:51 13 uur 51.

13:46 2'10". Het verschil blijft al een tijdje stabiel net boven de twee minuten. Ver wegrijden zit er niet in voor de kopgroep, dat is wel duidelijk. . 13 uur 46. 2'10" Het verschil blijft al een tijdje stabiel net boven de twee minuten. Ver wegrijden zit er niet in voor de kopgroep, dat is wel duidelijk.

13:41 Durbridge is een man van de lange adem, en ook Van der Hoorn is niet vies van een marathonvlucht. 13 uur 41. Durbridge is een man van de lange adem, en ook Van der Hoorn is niet vies van een marathonvlucht.

13:34 13 uur 34. Voorsprong groeit weer. Goed nieuws voor de vluchters, die hun bonus weer wat zien groeien. Ze hebben opnieuw meer dan twee minuten. . Voorsprong groeit weer Goed nieuws voor de vluchters, die hun bonus weer wat zien groeien. Ze hebben opnieuw meer dan twee minuten.

13:30 Jumbo-Visma gaat vandaag voor een 2 op 2. 13 uur 30. Jumbo-Visma gaat vandaag voor een 2 op 2.

13:24 1'50". De voorsprong van de zeven blijft stilletjes slinken. . 13 uur 24. 1'50" De voorsprong van de zeven blijft stilletjes slinken.

13:19 Merlier te voet. Schaduwfavoriet Tim Merlier staat aan de kant van de weg. Beter nu pech dan later in de wedstrijd, moet hij maar denken. . 13 uur 19. Merlier te voet Schaduwfavoriet Tim Merlier staat aan de kant van de weg. Beter nu pech dan later in de wedstrijd, moet hij maar denken.

13:15 13 uur 15. Durbridge, Hesters, Krul, Livyns, Mas Bonet, Tietema en Van der Hoorn blijven ondertussen vlot ronddraaien. Met de verstandhouding voorin is niks mis. . Durbridge, Hesters, Krul, Livyns, Mas Bonet, Tietema en Van der Hoorn blijven ondertussen vlot ronddraaien. Met de verstandhouding voorin is niks mis.

13:10 Holleweg. Op de kasseien van de Holleweg dokkert het peloton weer wat dichter naar de vluchters toe. . 13 uur 10. Holleweg Op de kasseien van de Holleweg dokkert het peloton weer wat dichter naar de vluchters toe.

13:07 13 uur 07.

13:06 Eerste opgave. De val in het peloton heeft zware gevolgen voor Raphael Parisella (B&B Hotels). Hij moet de koers verlaten nog voor die goed en wel begonnen is. . 13 uur 06. Eerste opgave De val in het peloton heeft zware gevolgen voor Raphael Parisella (B&B Hotels). Hij moet de koers verlaten nog voor die goed en wel begonnen is.

13:04 Kattenberg. Terwijl de kopgroep het tweede bergje aansnijdt, wordt er in het peloton een valpartij gesignaleerd. Het pak komt wel een paar seconden dichterbij. . 13 uur 04. Kattenberg Terwijl de kopgroep het tweede bergje aansnijdt, wordt er in het peloton een valpartij gesignaleerd. Het pak komt wel een paar seconden dichterbij.

12:55 2'35". Na 25 km is het verschil tussen kopgroep en peloton niet al te veel opgelopen. . 12 uur 55. 2'35" Na 25 km is het verschil tussen kopgroep en peloton niet al te veel opgelopen.

12:43 12 uur 43.

12:41 12 uur 41. YouTuber Bas Tietema beleeft een droom. In zijn allereerste klassieke opdracht als prof zit hij meteen in de vlucht. De Nederlander had vooraf aangekondigd dat hij het zou proberen en houdt dus woord. . YouTuber Bas Tietema beleeft een droom. In zijn allereerste klassieke opdracht als prof zit hij meteen in de vlucht. De Nederlander had vooraf aangekondigd dat hij het zou proberen en houdt dus woord.

12:39 Tiegemberg. De zeven koplopers rijden snel een voorsprong van bijna twee minuten bij elkaar. Op en voorbij de Tiegemberg, de eerste helling van de dag, zal dat nog wel oplopen. . 12 uur 39. Tiegemberg De zeven koplopers rijden snel een voorsprong van bijna twee minuten bij elkaar. Op en voorbij de Tiegemberg, de eerste helling van de dag, zal dat nog wel oplopen.

12:34 12 uur 34.

12:33 12 uur 33. Zeven vluchters. Mas Bonet krijgt bijstand, vooral uit de Lage Landen. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Luke Durbridge (BikeExchange), Wessel Krul (Human Powered Health), Arjen Livyns en Bas Tietema (Pauwels Sauzen-Bingoal) en Jules Hesters (Sport Vlaanderen-Baloise) sluiten aan. . Zeven vluchters Mas Bonet krijgt bijstand, vooral uit de Lage Landen. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Luke Durbridge (BikeExchange), Wessel Krul (Human Powered Health), Arjen Livyns en Bas Tietema (Pauwels Sauzen-Bingoal) en Jules Hesters (Sport Vlaanderen-Baloise) sluiten aan.

12:31 12 uur 31. Mas Bonet. Een Catalaan in de vuurlinie! Lluis Mas Bonet (Movistar) is de eerste die een beetje vrijheid krijgt van het razende peloton. Alleen is maar alleen, hij heeft steun nodig. . Mas Bonet Een Catalaan in de vuurlinie! Lluis Mas Bonet (Movistar) is de eerste die een beetje vrijheid krijgt van het razende peloton. Alleen is maar alleen, hij heeft steun nodig.

12:27 12 uur 27. Een groep van acht man rijdt een poosje voor het peloton uit. Uiteindelijk troept alles weer samen. . Een groep van acht man rijdt een poosje voor het peloton uit. Uiteindelijk troept alles weer samen.

12:24 12 uur 24.

12:22 12 uur 22. Velen voelen zich in dit stralende weer geroepen om een vroege vlucht op te zetten, maar voorlopig geraakt niemand weg. . Velen voelen zich in dit stralende weer geroepen om een vroege vlucht op te zetten, maar voorlopig geraakt niemand weg.

12:17 12 uur 17 match begonnen Vertrokken! Kuurne-Brussel-Kuurne van 2022 is begonnen! Wie wordt de opvolger van Mads Pedersen?

12:06 12 uur 06. Officieuze start. De renners krijgen tien minuutjes om hun benen los te rijden. Rond 12u15 gaan ze écht van start. . Officieuze start De renners krijgen tien minuutjes om hun benen los te rijden. Rond 12u15 gaan ze écht van start.

12:06 12 uur 06.

11:58 Een goed voorteken voor de kleine Australiër? 11 uur 58. Een goed voorteken voor de kleine Australiër?

11:51 11 uur 51. Afzeggingen. Niet alle ploegen starten met zeven renners. Bij Israel-Premier Tech is Vanmarcke nog steeds ziek. UAE zag gisteren kopman Gaviria uitvallen en voor Movistar haakte de Braziliaan Rangel af. BikeExchange is zelfs twee pionnen kwijt. . Afzeggingen Niet alle ploegen starten met zeven renners. Bij Israel-Premier Tech is Vanmarcke nog steeds ziek. UAE zag gisteren kopman Gaviria uitvallen en voor Movistar haakte de Braziliaan Rangel af. BikeExchange is zelfs twee pionnen kwijt.

11:42 11 uur 42.

11:41 11 uur 41. Straks staat er sowieso een andere winnaar dan vorig jaar op het podium. Mads Pedersen is er immers niet bij, net als Mathieu van der Poel. Die laatste dynamiteerde de editie van 2021 met een demarrage op ruim 80 km van de finish. Zo kregen we een Kuurne-Brussel-Kuurne om duimen en vingers bij af te likken. Heeft iemand vandaag een gelijkaardig plannetje? . Straks staat er sowieso een andere winnaar dan vorig jaar op het podium. Mads Pedersen is er immers niet bij, net als Mathieu van der Poel. Die laatste dynamiteerde de editie van 2021 met een demarrage op ruim 80 km van de finish. Zo kregen we een Kuurne-Brussel-Kuurne om duimen en vingers bij af te likken. Heeft iemand vandaag een gelijkaardig plannetje?

11:28 11 uur 28.

11:23 11 uur 23.

11:07 11 uur 07. Nog eens een Belg? Kuurne-Brussel-Kuurne is de Vlaamse voorjaarskoers die het al het langst stelt zonder Belgische winnaar. Jasper Stuyven was in 2016 de laatste. Opvallend is ook dat we, sinds de koers in 2013 werd geschrapt vanwege bar winterweer, acht verschillende winnaars kregen. . Nog eens een Belg? Kuurne-Brussel-Kuurne is de Vlaamse voorjaarskoers die het al het langst stelt zonder Belgische winnaar. Jasper Stuyven was in 2016 de laatste. Opvallend is ook dat we, sinds de koers in 2013 werd geschrapt vanwege bar winterweer, acht verschillende winnaars kregen.

10:41 10 uur 41.

09:07 09 uur 07.

08:39 08 uur 39. Geen Oude Kwaremont meer. De organisatie heeft voor 74e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne gesleuteld aan het parcours. De opvallendste wijziging: e Oude Kwaremont, het traditionele breekpunt, is verdwenen. In het Henegouwse Pays-des-Collines wacht een pittig drieluik met nieuwkomers Hameau des Papins, Le Bourliquet en de Mont Saint-Laurent, die misschien wel voor een schifting kunnen zorgen. De finale wordt ingezet met de vierklapper Kruisberg, Hotond, Trieu en Kluisberg. De top van die laatste helling bevindt zich op 52 kilometer van de finish. . Geen Oude Kwaremont meer De organisatie heeft voor 74e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne gesleuteld aan het parcours. De opvallendste wijziging: e Oude Kwaremont, het traditionele breekpunt, is verdwenen.



In het Henegouwse Pays-des-Collines wacht een pittig drieluik met nieuwkomers Hameau des Papins, Le Bourliquet en de Mont Saint-Laurent, die misschien wel voor een schifting kunnen zorgen.



De finale wordt ingezet met de vierklapper Kruisberg, Hotond, Trieu en Kluisberg. De top van die laatste helling bevindt zich op 52 kilometer van de finish.

08:38 Dit is wat de renners te wachten staat:. 08 uur 38. Dit is wat de renners te wachten staat:

08:37 08 uur 37.