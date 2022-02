"Na regen komt zonneschijn": de hemel klaart op voor Fabio Jakobsen na droomzege in Kuurne

"Na regen komt zonneschijn", lacht Fabio Jakobsen.

De Nederlander van Quick Step-Alpha Vinyl mag na zijn zege in de Vuelta vorig jaar opnieuw juichen op het allerhoogste niveau. En dat doet deugd.

"Het was niet makkelijk voor mij en mijn familie", zegt hij over de lange weg die hij bewandelde richting terugkeer. "Dat ik Kuurne-Brussel-Kuurne kan winnen in het Vlaamse voorjaar is erg mooi."