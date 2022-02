Quick-Step grote verliezer in Omloop: "Ik had niet de benen waarop ik gehoopt had"

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Vooral Quick Step-Alpha Vinyl reed in de Omloop achter de feiten aan. Yves Lampaert zocht niet naar excuses. Bij Oliver Naesen en Tom Pidcock was er meer tevredenheid.

Quick-Step en de Omloop, dat was jarenlang een moeilijk huwelijk. Maar met zeges van Stybar (2019) en Ballerini (2021) leek daar de laatste jaren verandering in gekomen te zijn. In de editie van 2022 zagen we plots weer het "oude" Quick-Step. "Ik had niet de benen waarop ik gehoopt had", zegt Yves Lampaert (72e), een van de kopmannen. "Nee, ik kan niet tevreden zijn over mijn koers. Al leek mij vooral Wout sterk." "Het was redelijk moeilijk koersen, omdat het lang gesloten was. Tot Küng en Vliegen ervan doorgingen. Na de Berendries hebben we met de ploeg nog op kop gereden tot de Muur, om het verschil beperkt te houden." Maar op het moment supreme gaf Lampaert, net als zijn ploegmaats, niet thuis. "De benen waren er gewoon niet. Het was voor mij een kwestie van aanklampen en overleven, maar ook dat is mij niet gelukt."

Oliver Naesen: "Dit hadden we nodig"

Oliver Naesen sprintte naar de 4e plaats. "Ik hoopte op een harde beklimming van de Berendries, maar het ging iets te hard dankzij onze vriend Wout van Aert", lachte hij. "Ik wist dat het door de tegenwind daarna nog niet verloren was, maar uiteindelijk reed hij weer weg. Hij is veruit de beste renner van onze generatie in het eendagswerk." "Maar dit geeft me zeker vertrouwen. Koers is zoveel meer dan de overwinning. Greg is 3e en ik word 4e. Dat hadden we nodig."

Tom Pidcock: "Jumbo-Visma wint, dus ik kan niets zeggen"