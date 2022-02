Fabio Jakobsen: "Ik kijk uit naar de sprints tegen Jasper Philipsen"

Fabio Jakobsen werd in 2020 4e in Kuurne. De Nederlander had naar eigen zeggen toen al de benen om te winnen, maar zat wat opgesloten door de ploegtactiek. Ploegmakker Kasper Asgreen won na een solo.

"Of ik zondag plan A of plan B voor de ploeg ben? Ik ben een plan, maar ik weet niet welke letter", lachte Jakobsen op een digitaal persmoment.

"Ik vergelijk het met de editie die Kasper won: ik moet eten en drinken en klaar zijn als er gesprint wordt."

"We hebben in ons team altijd meerdere kanshebbers. Er is nooit gewoon een plan A en daarna niets."

Jakobsen won al 4 keer: 2 keer in Valencia, 2 keer in de Algarve. "Ik denk niet dat ik al beter ben geweest dan nu."

"Als ik nu niet win, dan denk ik niet dat ik het vroeger al gekund zou hebben. Het heeft gewoon te maken met ervaring en leeftijd."