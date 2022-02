Belgische renners trekken met 12 overwinningen naar Omloop en Kuurne

Tim Wellens en Remco Evenepoel begonnen vorige week aan een tweede rondje, Jasper Philipsen is de sprintkoning in de Emiraten.

Als we de cijfers sinds 2000 raadplegen, dan doen de Belgen even goed als tijdens de recordjaren 2006, 2007 en 2008.

In 2006 had Tom Boonen vrijwel de volledige Ronde van Qatar opgekuist, was Frederik Willems de uitblinker in Bessèges en scoorde Gert Steegmans in de Algarve. Het openingsweekend werd gekleurd door Philippe Gilbert en Nick Nuyens, die de Omloop en Kuurne onder elkaar verdeelden.

In 2007 waren Tom Boonen, Greg Van Avermaet en Wilfried Cretskens winnaars in Qatar, ook Nick Nuyens en Gert Steegmans droegen hun steentje bij. Filippo Pozzato won dat jaar de Omloop, Tom Boonen was de snelste in Kuurne.

In 2008 had Tom Boonen zijn telraam weer mee in Qatar, won Philippe Gilbert twee keer op Mallorca en was Stijn Devolder rit- en eindwinnaar in de Algarve. De Omloop was weer een prooi voor Philippe Gilbert, Steven de Jongh was de sterkste beer in Kuurne.