KV Mechelen bereikt akkoord over kapitaalverhoging van 5 miljoen euro

In de nieuwe structuur van aandeelhouders zakt de participatie van hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx, de voormalige CEO van de ter ziele gegane modegroep FNG, van zo'n 71 procent naar 49 procent.



De Nederlander Philippe van Esch, CEO van Vescom en voorzitter van zusterclub Helmond Sport, zorgt voor vers geld en krijgt in ruil 20 procent van de aandelen. Hoofdaandeelhouder Penninckx zal voorlopig zelf geen mandaat meer opnemen.



De Directieraad van de club zal rapporteren aan een nieuwe Raad van Toezicht. "Daarvan zijn 3 vertegenwoordigers van de supporters, clubicoon Mark Uytterhoeven inbegrepen", laat KV Mechelen weten.



"Het aandelenpakket van de supporters bedraagt nu 8%, met 3 op 11 leden in de Raad van Toezicht verankert de club de in België unieke supportersinspraak. De fans beschikken ook over een vetolijst die verder werd uitgebreid. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een veto stellen tegen een toekomstige nieuwe aandeelhouder."



Dankzij de kapitaalinjectie die nu goedgekeurd is, kan KV Mechelen een deel van de schulden op korte termijn aflossen. "In de eerste plaats de supportersobligatie", klinkt het. "Een heel aantal fans hebben hun obligatie omgezet in een lening, wij danken hen voor het vertrouwen in de club."



"Door deze kapitaalverhoging versterkt de club zijn fundamenten. Nieuwe investeerders en een versterking van de financiële structuur waar goed beheer en extra controles centraal blijven staan, zorgen voor een nieuwe stap in de verdere uitbouw van de club", besluit KV Mechelen.