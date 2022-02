Sweeck op weg naar de uitgang bij Pauwels Sauzen-Bingoal: "Momenteel te veel toppers in hetzelfde team"

Hoewel zandspecialist Laurens Sweeck gisteren nog eens als vanouds floreerde op zijn geliefkoosde ondergrond ging er in Oostmalle ook veel aandacht naar de onthullingen die vader Stefaan deed over de toekomst van zijn zoon.



“Ik kan er nog niet echt iets over zeggen, maar ik denk niet dat hij volgend seizoen nog voor dezelfde ploeg rijdt. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt, maar dat zal de komende weken misschien wel duidelijk worden."