Laurens Sweeck is beste zandduivel in Sluitingsprijs, Thibau Nys voor het eerst op podium bij elite

16:01 16 uur 01. Sweeck wint! Jens Adams is een knappe tweede, de 19-jarige Nys staat mee op het podium. Tom Meeusen valt er net naast. . Sweeck wint! Jens Adams is een knappe tweede, de 19-jarige Nys staat mee op het podium. Tom Meeusen valt er net naast.

15:57 15 uur 57. Het podium lijkt vast te liggen. 1. Sweeck 2. Adams 3. Nys Voor Nys zou het zijn eerste podium bij de elite zijn. . Het podium lijkt vast te liggen 1. Sweeck

2. Adams

3. Nys Voor Nys zou het zijn eerste podium bij de elite zijn.

15:54 15 uur 54. Laatste ronde: Meeusen moet vol aan de bak voor het podium. Alles ligt intussen uit elkaar. Sweeck is gaan vliegen, maar daarachter is alles nog mogelijk. Meeusen jaagt op Nys, die op zijn beurt jaagt op Adams. . Laatste ronde: Meeusen moet vol aan de bak voor het podium Alles ligt intussen uit elkaar. Sweeck is gaan vliegen, maar daarachter is alles nog mogelijk. Meeusen jaagt op Nys, die op zijn beurt jaagt op Adams.

15:47 15 uur 47. Jens Adams ruikt de tweede plaats. Jens Adams ziet zichzelf over 10 minuten wel op het podium staan. Hij zoeft voorbij Thibau Nys naar de 2e plaats en lijkt het podium al te ruiken Thibau Nys is voorlopig 3e en moet vooral de terugkeer van Tom Meeusen vrezen. Er is nog niets beslist. . Jens Adams ruikt de tweede plaats Jens Adams ziet zichzelf over 10 minuten wel op het podium staan. Hij zoeft voorbij Thibau Nys naar de 2e plaats en lijkt het podium al te ruiken Thibau Nys is voorlopig 3e en moet vooral de terugkeer van Tom Meeusen vrezen. Er is nog niets beslist.

15:46 15 uur 46. Het is 3 tegen 1. Nys krijgt het lastig en krijgt weer het gezelschap van Meeusen en Adams. Of luistert Nys naar het advies van Paul Herygers? Laurens Sweeck heeft een enorme kloof en is op weg naar de zege. Hij heeft intussen 18 seconden voorsprong. . Het is 3 tegen 1 Nys krijgt het lastig en krijgt weer het gezelschap van Meeusen en Adams. Of luistert Nys naar het advies van Paul Herygers? Laurens Sweeck heeft een enorme kloof en is op weg naar de zege. Hij heeft intussen 18 seconden voorsprong.



15:43 15 uur 43. Ik zou niet weten waarom Thibau Nys zich zou moeten afjakkeren voor de tweede plaats. Hij kan rekenen op zijn sprint. Paul Herygers. Ik zou niet weten waarom Thibau Nys zich zou moeten afjakkeren voor de tweede plaats. Hij kan rekenen op zijn sprint Paul Herygers

15:41 15 uur 41. Laurens Sweeck slaat een kloofje. Laurens Sweeck geeft er een lap op in de zandstroken en zet Thibau Nys onder druk. Nys lost en moet bang achterom kijken, want daar voelt hij de hete adem van het duo Meeusen/Adams. . Laurens Sweeck slaat een kloofje Laurens Sweeck geeft er een lap op in de zandstroken en zet Thibau Nys onder druk. Nys lost en moet bang achterom kijken, want daar voelt hij de hete adem van het duo Meeusen/Adams.

15:40 15 uur 40.

15:34 15 uur 34. Duovorming: Nys/Sweeck versus Meeusen/Adams. Tom Meeusen heeft op zijn adem getrapt en moet Thibau Nys en Laurens Sweeck laten gaan. Meeusen vindt een bondgenoot in Adams in de achtervolging. Maar eens dat je moet lossen... . Duovorming: Nys/Sweeck versus Meeusen/Adams Tom Meeusen heeft op zijn adem getrapt en moet Thibau Nys en Laurens Sweeck laten gaan. Meeusen vindt een bondgenoot in Adams in de achtervolging. Maar eens dat je moet lossen...

15:32 15 uur 32.

15:22 15 uur 22. Jens Adams zwoegt en zweet. Moet hij lossen? . Wat maakt dat ze vooraan nog met 3 zijn: Thibau Nys, Laurens Sweeck en Tom Meeusen. Laurens Sweeck oogt sterk, maar Thibau Nys is enthousiast en zet zich op kop. . Jens Adams zwoegt en zweet. Moet hij lossen? Wat maakt dat ze vooraan nog met 3 zijn: Thibau Nys, Laurens Sweeck en Tom Meeusen.



Laurens Sweeck oogt sterk, maar Thibau Nys is enthousiast en zet zich op kop.

15:21 15 uur 21. Thibau Nys voelt zich goed. Bij het ingaan van de vierde ronde komt Thibau Nys even fors op kop. "Een betonplaat of 5", zegt Paul Herygers. Jens Adams hangt aan de rekker. . Thibau Nys voelt zich goed Bij het ingaan van de vierde ronde komt Thibau Nys even fors op kop. "Een betonplaat of 5", zegt Paul Herygers. Jens Adams hangt aan de rekker.

15:18 Bengaals vuur bij de start deed geen goed aan de zichtbaarheid. 15 uur 18. Bengaals vuur bij de start deed geen goed aan de zichtbaarheid

15:18 Laurens Sweeck pakt even 4 seconden, maar laat de tegenstand weer terugkeren. 15 uur 18. Laurens Sweeck pakt even 4 seconden, maar laat de tegenstand weer terugkeren

15:11 15 uur 11. Vooraan trekken 4 mannen ten aanval: Laurens Sweeck, Tom Meeusen, Thibau Nys en Jens Adams . Vooraan trekken 4 mannen ten aanval: Laurens Sweeck, Tom Meeusen, Thibau Nys en Jens Adams

15:08 15 uur 08. Een renner voor mij ging tegen de grond. Ik dacht dat het ging, maar heb last van mijn knie. Het gaat echt niet meer. . Eli Iserbyt geeft op. Een renner voor mij ging tegen de grond. Ik dacht dat het ging, maar heb last van mijn knie. Het gaat echt niet meer. Eli Iserbyt geeft op

15:07 15 uur 07. Een chaotische start in Oostmalle. Bij het indraaien van het veld gaat het halve peloton onderuit. Het grootste slachtoffer is Eli Iserbyt. . Een chaotische start in Oostmalle. Bij het indraaien van het veld gaat het halve peloton onderuit. Het grootste slachtoffer is Eli Iserbyt.

15:07 Dramatische start in Oostmalle. 15 uur 07. Dramatische start in Oostmalle

13:00 13 uur . In Sint-Niklaas mocht Michael Vanthourenhout zaterdag de armen in de lucht steken. Pauwels Sauzen-collega Eli Iserbyt stuwde hem mee over de finish. Is het vandaag de beurt aan zandspecialist Laurens Sweeck? . In Sint-Niklaas mocht Michael Vanthourenhout zaterdag de armen in de lucht steken. Pauwels Sauzen-collega Eli Iserbyt stuwde hem mee over de finish. Is het vandaag de beurt aan zandspecialist Laurens Sweeck?