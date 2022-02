Organisatie Peking 2022 blikt terug: "Fantastische en buitengewone editie"

In de huidige gezondheidscontext troffen de organisatoren strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle leden van de "olympische bubbel" werden afgezonderd van de rest van de Chinese bevolking en moesten dagelijks een PCR-test ondergaan. Sinds 23 januari zijn in totaal 1,7 miljoen tests uitgevoerd. De resultaten brachten 437 positieve gevallen aan het licht: 265 bij aankomst in Peking en 172 binnen de "olympische bubbel". "We hebben een veilige omgeving opgezet voor de mensen binnen de bubbel. Er was geen verspreiding van het coronavirus. Dit is een doeltreffend model voor andere internationale evenementen", verklaarde Cai Qi, voorzitter van het organisatiecomité.

"We hebben het als gastland geweldig gedaan"

Naast het welslagen van de strijd tegen het coronavirus was Cai Qi ook verheugd over het algemene succes van de Winterspelen. "De Spelen waren een succes en we hebben onze doelen bereikt. We hebben het geweldig gedaan als gastland. Deze Olympische Spelen zijn fantastisch en buitengewoon geweest."



Het organisatiecomité liet zich echter niet uit over de dopingzaak rond de Russische kunstschaatsster Kamila Valijeva. Valijeva is eind december bij een dopingcontrole positief bevonden op de verboden stof trimetazidine.



De positieve test werd bekendgemaakt op 8 februari, de dag na de landenwedstrijd die de amper 15-jarige Russin met haar teamgenoten won. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) stond Valijeva echter toe om deel te nemen aan de individuele wedstrijd.



Daarin behaalde ze de vierde plaats, nadat ze de korte kür gedomineerd had maar gekraakt was in de vrije kür. De beelden van een zwaar geëmotioneerde Valijeva, die bovendien op weinig begrip van haar entourage kon rekenen, gingen nadien de wereld rond.