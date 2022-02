De momenten van onze ploeg op de Olympische Winterspelen: Bart Swings bedankt Sporza en de val van Valijeva

Inge Van Meensel: "Een olympische kampioen die ons bedankt"

"Swings moest zijn verhaal nog een keer of 10 doen bij de collega's van de buitenlandse zenders, maar na het interview bleef hij even staan om te genieten én om ons te bedanken voor de aanwezigheid en de steun in Peking", vertelt Van Meensel.

Marc Willems: "Cool Runnings in Peking"

"Soms moet je wat geluk hebben en komt een mooi verhaal je tegemoet gewaaid", begint 8-voudig olympisch reporter Marc Willems.

"Op een avond zaten we met voormalig bobsleester Elfje Willemsen na te kaarten over de olympische dag. Een tafel naast ons zat iemand met een Jamaicaans truitje."

"Op zo’n moment knettert het in je hoofd van de synaptische verbindingen: bobsleeën, 1988, Calgary , Jamaica, Cool Runnings, ..."



"En inderdaad, daar zat Chris Stokes. De sprinter die in laatste instantie in het legendarische Jamaicaanse bobsleeteam was geraakt."

"Vriendelijke man en duidelijk blij dat hij nog 'ns zijn verhaal kon doen. Of hij bij de bobsleebaan een interview wilde geven? "Sure, I will be there, call me!" What we did."