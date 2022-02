Hoelang moet Union Dante Vanzeir missen? Schorsing kan oplopen tot 8 speeldagen (of meer)

Dante Vanzeir beleefde gisteren een frustrerende eerste helft op Mambourg. Bij een 0-2-voorsprong ging plots het licht uit bij de Union-aanvaller.

Vanzeir deelde een vuistslag uit aan Charleroi-verdediger Ozornwafor, die meteen neerging en wat later afgevoerd werd op een draagbaar.

Vanzeir kreeg van scheidsrechter Laforge een rode kaart, al moest die daar wel voor naar de beelden gaan kijken. De spits van Union protesteerde nog een beetje, maar hij leek wel te beseffen dat hij iets had misdaan.

Hoelang moet de fiere competitieleider Vanzeir nu missen? Als we de "Indicatieve Tabel voor het Profvoetbal" raadplegen, dan zien we naast "slag/trap/stoot met de vuist" twee mogelijkheden staan: 4 wedstrijden schorsing als voorstel minnelijke schikking of een schorsing van 2 tot en met 8 speeldagen als Vanzeir wordt opgeroepen.

"In het geval van verzwarende omstandigheden (bv. het oplopen van een zware blessure door de tegenstrever) kan uitzonderlijk afgeweken worden van de "vork" en kan een schorsing van datum tot datum worden opgelegd (= meer dan 8 wedstrijden)", lezen we ook nog.

Het lijkt dus hoe dan ook zeker dat leider Union het een tijdje zonder Vanzeir zal moeten doen.