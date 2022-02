Het lief van Hanne Desmet is er één van: wie zijn de gevaarlijkste uitdagers van Bart Swings?

"Net zoals Bart Swings is Joey Mantia een wereldtopper in het skeeleren", vertelt onze commentator in Peking, Bert Sterckx. "Mantia staat er altijd op de grote kampioenschappen. Zo werd hij al drie keer wereldkampioen op de massastart. De Amerikaan is misschien wel dé gevaarlijkste tegenstander voor Swings."

- Andrea Giovannini (Ita)



"Andrea Giovannini is er altijd bij, maar zelden of nooit komt hij op het podium terecht. De Italiaan heeft dit seizoen een patent op 4de en 5de plaatsen. Zowel in de wereldbekers als op het EK was dat zijn positie. Ik plaats hem niet bij de absolute topfavorieten, maar het is en blijft een gevaarlijke klant. Het muntje zou zomaar eens naar de juiste kant kunnen vallen voor hem."

- Jaewon Chung en Seung-Hoon Lee (ZKo)

"Jaewon Chung en Seung-Hoon Lee vormen een aartsgevaarlijk Zuid-Koreaans duo. Chung was er in Pyeongchang al bij als 16-jarige en werd een jaar later de bronzen man op de massastart tijdens het EK in Inzell."

"Lee is dan weer een brok aan ervaring. De titelverdediger was de laatste twee jaar niet altijd even geweldig, maar in Peking toont hij opnieuw zijn bloedvorm van weleer. De Zuid-Koreanen zijn traditioneel ook sterk als het aankomt op een sprint.

Ook Bart Swings zelf rekent op Lee als een van dé te kloppen mannen in het peloton. "Lee gaat opnieuw ijzersterk zijn in de race. Daarenboven is hij verschroeiend snel in de laatste meters."