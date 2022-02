Hoe werkt de massastart waarin Bart Swings olympisch goud pakte?

1. Wat is de massastart?

Een massastart is te vergelijken met een (korte) wielerwedstrijd. Alle schaatsers beginnen samen aan de race en wie als eerste over de finish komt, is de winnaar. Net als in een wielerwedstrijd proberen sommige schaatsers het met een ontsnapping, anderen speculeren dan weer op een sprint.

"Er kan vanalles gebeuren, dat is het leuk aan de massastart", zegt Bart Swings. "Het tactische, hoe moet je een wedstrijd lezen en hoe moet je de sprint aangaan, dat vind ik fijn. Het onvoorspelbare vind ik soms heel frustrerend."

De massastart is sinds 2018 een olympisch onderdeel, al klopt dat historisch gezien niet helemaal. Omdat de Amerikanen het niet gewoon waren om rechtstreekse duels uit te vechten, werden de wedstrijden op de Spelen van Lake Placid in 1932 ook in groep afgewerkt, in verschillende massastarts.