BEKIJK: Slovaakse ijshockeyers schakelen grootmacht Amerika uit in dramatisch duel

Net als 4 jaar geleden wou de Noord-Amerikaanse topcompetitie NHL zijn seizoen niet stilleggen voor de Olympische Spelen, waardoor bijna alle toppers ontbreken bij de mannen. Vooral de VS en Canada zijn hierdoor zwaar getroffen.

De Amerikanen konden desondanks een aardig team bij elkaar brengen, zij het een erg jong team. In de groepsfase won de VS al zijn matchen, ook die tegen Canada. Zou een eerste gouden medaille sinds Lake Placid in 1980 dan toch mogelijk zijn?

Een paar dagen later mochten al die verwachtingen al opnieuw de prullenmand in. Slovakije was op de voorbije Spelen telkens 11e geworden en ook nu werd er niet geweldig veel van hen verwacht.

Maar Slovakije kwam wel op voorsprong, om de VS daarna toch langszij en vervolgens ook voorbij te zien komen. Die 2-1 stond tot iets meer dan een minuut van het einde nog altijd op de klok, waarna de Slovaken gokten door hun doelman eruit te halen.

De gok pakte perfect uit. Op 43 seconden van het einde moffelde Hrivik de puck alsnog in doel: verlengingen, waarin de doelmannen baas bleven en dus kregen we shoot-outs.

Zowel de Amerikaanse als de Slovaakse doelman won keer op keer het een-op-een-duel, maar Cehlarik vond toch het gaatje. Ook de nabeurt van Amerika ging er niet in.