BEKIJK: Wendy Jans grijpt na snookerthriller naast wereldtitel en profstatuut

Onze landgenote Wendy Jans is er maandag in het Engelse Sheffield net niet in geslaagd een eerste professionele wereldtitel bij de dames te veroveren. Jans, die bij de amateurs al 7 wereldtitels veroverde, zag op de allerlaatste zwarte bal haar titeldroom uiteenspatten en grijpt zo ook naast een tourkaart in de WST, het allerhoogste niveau waar ook de mannen spelen.