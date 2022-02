Van de Noorse Alaphilippe tot de stoere kasseibonk: alles wat u moeten weten over wielerteam Uno-X

"Onze renners hebben geen faalangst"

"We zullen ons niet belachelijk maken. Uno-X heeft echt heel goede renners in de ploeg", verzekert ploegleider Gino Van Oudenhove, een Belg die 23 jaar geleden voor de liefde is uitgeweken naar Noorwegen.

Met goudklompje Tobias Halland Johannessen triomfeerde Uno-X deze maand in de koninginnenrit van de Ster van Bessèges. Anthon Charmig liet de Scandinavische brigade juichen in de Ronde van Oman. Ook in Antalya (Turkije) prijkte een geel-rood shirt op het hoogste schavotje.



Wat is hun geheim? "Onze renners hebben geen faalangst. Alles kan en niets moet, er ligt geen druk op hen", zegt Van Oudenhove. "Velen denken dat Noorwegen een onderontwikkeld wielerland is. Maar er zitten echt wel heel goede renners in onze ploeg. Ze hebben het talent, leren heel snel en zijn heel gepassioneerd."



Opvallend genoeg rijden er enkel maar Denen en vooral Noren bij Uno-X. "Dat zorgt voor een knusse groepssfeer, waardoor de renners zich meer op hun gemak voelen", zegt Van Oudenhove.



"Er zijn momenteel genoeg goede renners in Noorwegen en Denemarken om een goede WorldTour-ploeg te hebben. Maar bij Uno-X is het vooral de bedoeling om zelf nieuwe Scandinavische talenten te ontwikkelen."



Zal er bij Uno-X dan nooit een renner van buiten Scandinavië in de ploeg zitten? "Zeg nooit "nooit". Maar de Noren zijn redelijk chauvinistisch en zelf vind ik die Scandinavische gedachte heel mooi."



"Het grote voordeel met deze ploeg is dat we tijd hebben. Het ultieme doel is meedoen in de WorldTour en de Tour de France rijden." "Dit jaar grepen we naast een Tour-ticket, maar dat hadden we zien aankomen. Voor volgend jaar zullen we een aanvraag indienen voor een WorldTour-licentie. Lukt het volgend jaar niet, dan proberen we het een jaar later opnieuw."



Rasmus Tiller won vorig jaar Dwars door het Hageland.

5 Uno-X-renners om naar uit te kijken

Anthon Charmig (Den-23 jaar): klimmer



"Een echt klimtalent. Vorig weekend triomfeerde hij op een lastige aankomst in de Ronde van Oman. Ook in de Ronde van Turkije toonde hij vorig jaar al zijn klimcapaciteiten. Anthon is in de toekomst een man voor de grote rondes." Kristoffer Halvorsen (Noo-25 jaar): sprinter



"Als hij niet snel wedstrijden zal winnen, zal hij niet lang koersen. Kristoffer is de wereldkampioen bij de beloften in 2016 en heeft een enorme winnaarsmentaliteit. Bij Ineos en EF is hij de voorbije jaren een beetje blijven hangen."



"We proberen Kristoffer weer op het niveau te brengen waarmee hij koersen kan winnen. Wedstrijden zoals Nokere Koerse, Brugge-De Panne en de Bredene-Koksijde Classic moet hij zeker aankunnen." Tobias Halland Johannessen (Noo-22 jaar): klimmer/allrounder



"Hij rijdt goed bergop, kan goed sprinten en is heel behendig. Een moderne wielrenner dus. Tobias is een beetje een type-Alaphilippe, maar bergop rijdt hij beter dan de Fransman."



"We gaan Tobias een beetje van alles laten proeven dit jaar. Ook van de voorjaarsklassiekers. Tobias zal bijvoorbeeld starten in de Omloop. Als Belg droom ik ervan dat hij heel goed zal zijn in de klassiekers, de Noren dromen er dan weer van dat ze een nieuwe klimmer hebben."



"Zijn broer Anders is trouwens niet veel slechter. Daar zit maar een paar watt verschil op. Dat is ook het enige verschil tussen beide broers, want het is een identieke tweeling."

Rasmus Tiller (Noo-25 jaar): kasseiman



"Een typische bonk om te stoempen op de kasseien. Rasmus eindigde vorig jaar 2e in Le Samyn, 3e in de Tour du Finistère, 1e in Dwars door het Hageland en 2e in Binche-Chimay-Binche."



"Een veelwinnaar is hij niet, maar een sprint van stervende zwanen kan hij wel naar zijn hand zetten. Omdat Rasmus zo sterk is. Top 5 in een klassieker? Als alles meezit."





"Een typische bonk om te stoempen op de kasseien. Rasmus eindigde vorig jaar 2e in Le Samyn, 3e in de Tour du Finistère, 1e in Dwars door het Hageland en 2e in Binche-Chimay-Binche." "Een veelwinnaar is hij niet, maar een sprint van stervende zwanen kan hij wel naar zijn hand zetten. Omdat Rasmus zo sterk is. Top 5 in een klassieker? Als alles meezit." Søren Wærenskjold (Noo-21 jaar): tijdrijder/sprinter



"Hij is een man voor de toekomst. Eentje met haar op zijn tanden. Søren mag dit jaar zeker al proeven van klassiekers en zit ook in de sprinttrein van Halvorsen."



"Hoge verwachtingen leggen we Søren niet op, omdat hij afgelopen winter klierkoorts heeft gehad. Gelukkig waren we er vlug bij. Vanaf Kuurne en Le Samyn zullen we hem aan het werk zien."

Tobias Halland Johannessen triomfeerde bergop in de Ster van Bessèges.

"Noorse ploeg in de Ronde van Vlaanderen trekt aandacht in Noorwegen"

De Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik...



Uno-X zal in heel wat grote voorjaarskoersen te bewonderen zijn deze lente. "Als Van Aert, Alaphilippe en Asgreen wegrijden, verwachten we niet dat daar nog een renner van ons aan hangt. Maar in de groep daarachter verwachten we wel iemand van ons", zegt Van Oudenhove.



Het succes van de vikings in het wielerpeloton prikkelt ook de Noorse journalisten. Zij zullen ook in Vlaanderen alsmaar meer plekjes vullen in de perszone.



"De Noorse tv-commentatoren reizen sowieso af naar Vlaanderen en er komen ook nog wat andere journalisten."



Als Van Aert, Alaphilippe en Asgreen wegrijden, zal daar geen renner van Uno-X bij zitten. Maar in de groep daarachter verwachten we wel iemand van ons. Gino Van Oudenhove, ploegleider bij Uno-X

Ook in de Noorse huiskamers wint de koers aan terrein. "Noren zijn chauvinistisch. Als er een Noorse ploeg meerijdt in de Ronde van Vlaanderen, dan zal dat de aandacht trekken in Noorwegen."



"Het is 20 jaar geleden allemaal begonnen met Thor Hushovd. Daarna kwamen Kristoff en Boasson Hagen. Net wanneer hun carrière bergafwaarts gaat, komt onze Noorse ploeg eraan." "Jullie zullen nog veel plezier beleven aan die mannen in hun geel-rood tenue."