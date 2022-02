Jonge Noor Johannessen klimt het beste in de Ster van Bessèges

In rit vier van de Ster van Bessèges moest er opnieuw een pittig stukje geklommen worden. Onderweg werd het pak over de Côte des Concluses gestuurd, een klim van tweede categorie, maar het zwaartepunt lag op het einde, met de venijnige Mont Bouquet: een klim van net geen 5km aan 9%.

Het peloton hield de gelederen gesloten tot op die Mont Bouqet, waar het wachten was op een eerste aanval. Uiteindelijk was het Jay Vine die de knuppel in het hoenderhok wierp. De Australiër van Alpecin-Fenix kreeg aanvankelijk enkele de talentvolle Johannessen mee, later kwamen ook Champoussin en Tiberi nog aansluiten.

In de laatste bocht snelde Johannessen naar de koppositie, die hij in de korte aankomststrook niet meer afgaf. De Noor pakt zo zijn mooiste zege uit zijn nog jonge carrière.

Leider Benjamin Thomas, die gisteren won, kon de schade beperken en blijft leider. Alberto Bettiol volgt in de stand op 7 seconden, Johannessen is derde op 8 seconden. Morgen eindigt de rittenkoers met een tijdrit over 11 kilometer.