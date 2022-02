Uno-X charmeert ook in de Ronde van Oman dankzij Anthon Charmig

Uno-X Pro Cycling Team heeft het sprintfestival voorlopig afgesloten in de Ronde van Oman. Op een nijdige finish beschikte Anthon Charmig over het sterkste eindschot. De 23-jarige Deen remonteerde Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) in de laatste hectometers en is ook de nieuwe leider. Henri Vandenabeele (DSM) werd 7e.