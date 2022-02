Noors team Uno-X krijgt ook voor het eerst uitnodiging voor de Ronde van Vlaanderen

Uno-X is een van de revelaties in het nog prille wielerseizoen. De Noorse formatie verzamelde al 5 bloemenruikers, dat zijn er evenveel als Quick Step-Alpha Vinyl en Ineos. Al zijn de zeges van Uno-X niet allemaal in even grote koersen behaald.

De grootste triomf veroverde het team in de koninginnenrit van de Ster van Bessèges dankzij toptalent Tobias Halland Johannessen.

Voor de Tour de France greep Uno-X nog naast een wildcard. In Parijs-Roubaix en de Ardennen-klassiekers zijn de stoere Noren er wel bij.

Ook in Vlaanderen zal Uno-X vaak te bewonderen zijn. Eerder was het al zeker van deelname aan de Omloop Het Nieuwsblad. Vandaag kreeg het Noorse team ook goed nieuws over de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem.

Voor de rest zitten er geen verrassingen onder de deelnemende teams in Vlaanderens Mooiste.