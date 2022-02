Freestyleskiër Xu Mengtao springt gat in de lucht met 5e goud voor China

Nummer 1 van de wereld, een recordaantal zeges in de Wereldbeker en wereldkampioene in 2013... De 31-jarige Xu Mengtao had al een aardig palmares bijeengeraapt in de Aerials - een spectaculair onderdeel van het freestyleskiën - maar een olympische titel ontbrak nog.

In Sotsji moest Xu Mengtao vrede nemen met zilver, in Pyeongchang eindigde ze pas 9e en ook in Peking leek de Amerikaanse Ashley Caldwell meer punten te scoren.

Maar in de superfinale, met de beste 6 deelneemsters, pakte Xu Mengtao uit met een indrukwekkende sprong. Met een score van 108,61 klopte ze de Wit-Russische titelverdediger Hanna Huskova (107,95).

De Amerikaanse Megan Nick sprong naar het brons met een score van 93,76. Ze bleef zo haar landgenote Caldwell voor. De wereldkampioene van 2017 had in de eerste finale wel de beste score neergezet, maar viel in de superfinale bij haar landing.

Caldwell viel in de armen van kersvers olympisch kampioene Xu Mengtao, die met haar vreugde geen blijf wist. Ze bezorgt China een vijfde goude medaille op deze Winterspelen, waarmee het naar plek 6 springt in de medaillestand.