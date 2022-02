Red Lions verliezen opnieuw in Hockey Pro League: "Ons product is nog niet af"

De Belgische hockeymannen gingen in Buenos Aires met 2-1 onderuit tegen Argentinië, ooit hun zwarte beest. De Lions zijn de titelverdediger in de Hockey Pro League, maar na twee nederlagen staan ze in de middenmoot van het klassement.

Na een 15-daags trainingskamp in Chili en Argentinië met het oog op het WK van 2023, willen de Lions het verlies niet dramatiseren. "Ons product is nog niet af, we zijn nog in ontwikkeling", verklaarde Loïck Luypaert na de nederlaag. "Maar we kunnen zeker beter dan wat we vandaag hebben laten zien tegen Argentinië."

Het einde van de wedstrijd was heel chaotisch, uiteindelijk verloren de Belgen na een late strafbal voor de thuisploeg. "We hadden deze speelstijl verwacht van de Argentijnen, die graag op de tegenaanval loeren en ons heel laag opwachten", zei Luypaert nog.

"Het is waar dat wij een beetje grinta misten in vergelijking met hen, maar zij komen net van zeven interlands op het Pan-Amerikaans kampioenschap, terwijl wij midden in onze ontwikkelingsfase zitten."

"De videoref die van de strafcorner een strafbal maakte en de scheidsrechters die in de laatste twee minuten de controle wat verloren, vormen voor mij momentopnames", vervolgde Luypaert. "Maar voordien moesten we al beter zijn."