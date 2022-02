Red Lions verslikken zich in voormalig "zwart beest" Argentinië

Herinnert u zich de olympische hockeyfinale in Rio de Janeiro nog?

Dat de Red Lions toen verloren tegen Argentinië, blijft toch een klein traumaatje voor onze nationale hockeymannen.

Vandaag keken de Lions hun rivaal van weleer, Argentinië, opnieuw in de ogen in de Hockey Pro League. Sinds het verlies in Rio, is België de Argentijnen steeds de baas geweest. Maar een walk in the park was het nooit.

Ook vanavond niet. Na amper 7 minuten werden Alexander Hendrickx en co wakker geschud na een ongelukkig tegendoelpunt. Maar flashbacks naar Rio hadden de Lions niet meteen. Integendeel: het tegendoelpunt luidde de dominantie van onze Belgen in.

Dat resulteerde ook snel in een bloedmooie gelijkmaker. Even brachten de Lions een pagina uit het hockeyhandboek tot leven. Na een goede combinatie van Arthur De Sloover en Cédric Charlier werd de bal fijnbesnaard voor de goal gebracht. Daar - aan de tweede paal - stond Sébastien Dockier klaar om de bal binnen te tikken. Hockeyles.

Maar een groots vervolg kreeg het knappe doelpunt niet in de tweede helft van de wedstrijd. De Lions werden diep in hun eigen slotoffensief zelfs nog verrast toen de Argentijnen een strafbal verzilverden. Maico Casella ramde die - met nog twee minuten op de klok - in de kruising.

Einde wedstrijd. Morgen beter: om 23 uur krijgen de Red Lions al een herkansing.