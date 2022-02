LeBron James is een record rijker, maar zijn Lakers verliezen opnieuw

Dankzij zijn 26 punten tegen de Warriors zit James nu al aan 44.156 punten in zijn carrière, dat zijn er 7 meer dan Kareem Abdul-Jabbar, nog zo'n legende van de Los Angeles Lakers.



In het reguliere seizoen alleen heeft James nog wat werk om de topschutter aller tijden te worden. Zijn 36.526 komen bijna in de buurt van Karl Malone (36.928) en Kareem Abdul-Jabbar (38.387). In het play-offklassement is hij met 7.630 punten al recordhouder.

Hoe dan ook een straffe prestatie van "The King", maar zijn Lakers gingen vannacht toch weer de boot in tegen de Golden State Warriors.

Klay Thompson was de grote man bij de Warriors, met 16 van zijn 33 punten in het vierde kwart. De Warriors blijven tweede in het Westen met 42 zeges en 15 nederlagen.

Phoenix had geen enkele moeite met Orlando (132-105) en blijft autoritair leider met 46 zeges en 10 nederlagen. Devin Booker was met 26 punten de topschutter.

Voor de Lakers wordt het stilaan een dramatisch seizoen. Met 26 zeges en 31 nederlagen zijn James en co. slechts 9e in het Westen.