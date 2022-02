Jamaicaanse skiër finisht op 1 minuut van winnaar: "Ben uitgeput, ik heb een biertje nodig"

In de marge van alle olympische topprestaties worden vaak de mooiste verhalen geschreven. Kijk maar naar Benjamin Alexander, de allereerste Jamaicaanse alpineskiër in de geschiedenis van de Winterspelen.



De 38-jarige Alexander, opgegroeid in Groot-Brittannië, was in een vorig leven dj en stond pas 7 jaar geleden voor het eerst op de latten. Een bezoekje aan de Winterspelen van PyeongChang in 2018 wakkerde zijn olympische droom aan, vandaag finishte hij als 46e op de reuzenslalom, ver na winnaar Marco Odermatt.



"Freaking hell, dat was zwaar", blies de Jamaicaan na de race. "Ik ben uitgeput. Ik heb een massage en een biertje nodig."



Alexander had ook nog een boodschap voor iedereen met een olympische droom. "Dit was voor iedereen die denkt dat hij niet thuishoort in het skiën. Laat je kinderen vroeger kennismaken met wintersporten. Let's change the game!"