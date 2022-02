Benjamin Alexander: van dj naar eerste Jamaicaanse alpineskiër op de Winterspelen

Amper 6 atleten verdedigen de Jamaicaanse kleuren op de Winterspelen in Peking. 6 bobsleeërs en 1 alpineskiër, Benjamin Alexander (38). Daarmee is hij de eerste alpineskiër op de Winterspelen voor Jamaica. Hij zal straks aan de start staan van de reuzenslalom.

Opgegroeid in Brits stadje

Voor hij aan zijn carrière in het skiën begon, gooide de Jamaicaan het over een andere boeg. In 2000 begon hij te dj'en in Londense nachtclubs. Zijn dj-carrière bracht hem overal ter wereld. Zo woonde hij 6 jaar op Ibiza.

In Pyeongchang deden amper 3 Jamaicanen mee en dat zette me aan het denken.

Eerste Jamaicaanse bobsleeërs op Winterspelen 1988

Een reis in december 2015 naar Canada met vrienden wakkerde zijn interesse in de skisport aan. Zelf kon hij niet skiën, maar hij raakte gefascineerd door zijn vrienden die al skiënd de berg afdaalden. Amper 2 maanden later stond Alexander voor de eerste keer zelf op skilatten.

In 2018 bracht Alexander een bezoekje aan de Winterspelen in Pyeongchang. Die Spelen waren voor hem een wake-upcall. "Er deden amper 3 Jamaicanen mee en dat zette me aan het denken. Daardoor is mijn motivatie gegroeid om me zelf toe te leggen op een kwalificatie voor de Winterspelen", vertelt Alexander.



De skiër heeft geen vaste coach. "Ik ben geen lid van een skiclub. Ik volg mijn eigen schema."

Hij heeft wel een mentor waarop hij kan rekenen. De Jamaicaan Dudley Stokes, voormalig bobsleeër staat Alexander bij. Stokes was erbij in Calgary toen Jamaica voor het eerst in 1988 bobsleeërs naar de Winterspelen stuurde. Dit avontuur werd verfilmd in de film Cool Runnings.



"Gewoon iemand hebben waar ik tegen kan zeuren en die me advies kan geven, is van onschatbare waarde voor mij."