LIVE: Romelu Lukaku waarschuwt Leverkusen meteen na aftrap, thuisploeg reageert met snelle prikjes

De BayArena aast op revanche

Bayer Leverkusen kan zoete wraak nemen op Roma: vorig jaar schopten de Giallorossi de Duitsers uit de Europa League, ook al in de halve finale.



De sterren staan gunstig, want ze kwalificeerden zich 9 van de 10 keer nadat ze de heenwedstrijd winnend konden afsluiten in de knock-out fase. Roma zal stevig uit zijn pijp mogen komen als het Leverkusen nog een strobreed in de weg wil leggen.



Het zou de eerste Europese finale in 22 jaar zijn voor Bayer Leverkusen. In 2002 glipte de Champions League door hun vingers, boosdoener van dienst was Real Madrid.