Plots lukt alles: Lindsey Jacobellis verovert nu ook goud bij de gemengde landenteams

Lindsey Jacobellis en Nick Baumgartner waren samen maar liefst 76 jaar oud. De eerste editie van de gemengde teamcompetitie in de snowboardcross was dan ook hun enige kans om in dit onderdeel een medaille te behalen.

Met wereldkampioen Australië zag Amerika al in de kwartfinale een grote concurrent wegvallen. Belle Brockhoff, die met een 4e plaats ook al ongelukkig was in het individuele toernooi, moest na een val afgevoerd worden.

In de finale moest de VS zowaar afrekenen met twee teams uit Italië. Het duo Moioli/Visintin bleek voor de meeste weerstand te zorgen. Na de run van de mannen was er nauwelijks een verschil tussen beide landen.

Zo moest Jacobellis het in een individueel robbertje uitvechten tegen Moioli. De Italiaanse deed nog wat ze kon, maar Jacobellis hield genoeg snelheid om naar het goud te glijden. Haar 2e gouden medaille op deze Spelen én uit haar carrière. Eerder veroverde ze al zilver, 16 jaar geleden in Turijn. Toen had ze eigenlijk ook goud moeten behalen, maar een frivoliteitje bij de laatste sprong moest ze bekopen.

Ook voor haar partner Baumgartner was het een speciale medaille. Hij is met zijn 40 jaar de oudste Amerikaanse olympische kampioen op de Winterspelen sinds 1948.