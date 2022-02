NBA: Doncic maakt voor het eerst 51 punten, Brooklyn verliest 10e keer op een rij

Enkele uren nadat Doncic zijn partner in de ploeg Kristaps Porzingis naar de Washington Wizards had zien vertrekken, domineerde de Sloveense smaakmaker van de Dallas Mavericks tegen de Clippers. In het eerste kwart alleen al was hij goed voor 28 punten, daarbij scoorde hij 7 van zijn eerste 9 driepuntpogingen. In de Western Conference naderen de Mavericks dankzij de winst op de Utah Jazz, die op de vierde plaats staan.

De match van Doncic:

Phoenix revancheert zich op kampioen Milwaukee, Brooklyn 10x onderuit

NBA-koploper Phoenix, de leider in de Western Conference, nam dan weer revanche op huidig kampioen Milwaukee Bucks in een heruitgave van de laatste NBA-finale. De Suns veegden met 131-107 de vloer aan met de Bucks.



Deandre Ayton was goed voor 27 punten. De 36-jarige Chris Paul blonk eveneens uit met 17 punten en 19 assists. Bij de Bucks leverde Giannis Antetokounmpo 18 punten, 8 passists en 7 rebounds op.



De Suns vergrootten hun voorsprong in de conference, ook omdat eerste achtervolger Golden State Warriors zich thuis liet verrassen door de New York Knicks (114-116)



Stephen Curry scoorde nochtans 35 punten, maar bij de Knicks liepen spelers als Julius Randle (28 punten) en Evan Fournier (22 punten) tussen de lijnen.



In het oosten beleefden de Brooklyn Nets een moeilijke avond, met een tiende verliespartij op een rij. Kevin Durant ontbreekt bijna een maand en dat laat zich gevoelen.



Deze keer verloren de Nets van de Washington Wizards (113-112). Kyrie Irving maakte nochtans 31 punten, plukte 6 assists en deelde 5 rebounds uit. Maar James Harden, de derde musketier, was er niet meer bij: hij was betrokken in een transferdeal met de Sixers, in ruil voor Ben Simmons, Seth Curry en Andre Drummond.



Bij de Wizards waren onder meer Kyle Kuzma (15 punten, 13 rebounds en 10 assists) en Raul Neto (21 punten) productief.