Monstertransfer in de NBA: Harden naar Philadelphia in ruil voor 3 spelers

Er werd in de media al enkele dagen gefluisterd over een mogelijke ruil tussen Brooklyn en Philadelphia, maar pas met het einde van de transferperiode in zicht is de deal in een stoomversnelling gekomen.



James Harden en Paul Millsap verkassen van Brooklyn naar Philadelphia, Ben Simmons, Seth Curry en Andre Drummond maken de omgekeerde beweging. De Nets krijgen er bovendien nog twee toekomstige draft picks bovenop.



Voor Harden komt er zo een einde aan een al bij al ondermaatse periode in Brooklyn, waar hij sinds begin vorig jaar speelde.



De 3-voudige topschutter in de NBA moest bij de Nets een gouden driehoek gaan vormen met Kevin Durant en Kyrie Irving, maar leek bij Brooklyn al te vaak een schim van de speler die hij bij Houston was. In totaal stond de gouden drietand van Brooklyn minder dan 20 matchen samen op het veld.



Harden komt nu terecht bij Philadelphia, de nummer 5 in de Eastern Conference. Samen met Joel Embiid, bezig aan aan topseizoen, moet hij de titelaspiraties van de Sixers een boost geven.



De ruil betekent ook dat Philadelphia verlost is van Ben Simmons. De Australische spelverdeler viel vorige zomer in ongenade bij de supporters en weigerde sindsdien te spelen.



Simmons, een uitstekende verdediger, kan in Brooklyn het guardprobleem oplossen in afwezigheid van Kyrie Irving, die alleen in uitmatchen in actie mag komen omdat hij niet gevaccineerd is. Met schutter Seth Curry en center Andre Drummond krijgen de Nets er bovendien nog twee nuttig spelers bovenop.