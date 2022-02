Bondscoach apetrots op Hanne Desmet: "Het kan als klein land"

"Ik heb er geen woorden voor", gaf de bondscoach toe. "We hebben hier lang aan gewerkt. Acht jaar met Hanne en dan nog vele jaren ervoor. Ik ben heel blij."

"Ik had het liever op een andere manier gezien in de finale, want ze heeft er zeker de capaciteiten voor. Maar ik onthou vooral hoe ze er is geraakt: totaal uit haar comfortzone en ze heeft zichzelf overstegen."

In de halve finale pakte ze bijvoorbeeld uit met wat straffe manoeuvres. "Vroeger was ze vaak bang om dat te proberen, ze ging het liever uit de weg", aldus Gysel. "Maar nu beseft ze dat het af en toe nodig is."

"Toch vond ik Hanne in de finale iets te terughoudend. Ze probeerde wel op te schuiven, maar het was met te weinig overtuiging. Dan moest ze onmiddellijk overschakelen op plan B: achteraan zitten, recupereren en hopen op een kans in de laatste ronde."

"Maar na de valpartij was dat niet meer nodig. Ik kan alleen maar blij zijn met de medaille. Of dit historisch is? Het betekent dat het kan als klein landje. Als je de talenten eruit haalt en investeert, dan kan het."

"De 1.500 meter moet dan nog komen, dus wie weet. Maar het is en blijft shorttrack..."