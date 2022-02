Hanne Desmet dolblij met brons: "En dan moet mijn favoriete race nog komen"

"Het was tactisch dus niet de slimste zet, dus ik moest kijken of er op het einde nog iets mogelijk was. En dan vielen er plots twee tegenstanders. Op het moment dat ik over de streep kwam, dacht ik eigenlijk helemaal niets."

In de finale deed Desmet twee verwoede pogingen om op te schuiven. "Ik wou naar voor", vertelt ze. "Ik dacht dat er een mogelijkheid was en ik heb er heel veel energie in gestoken, maar ik raakte opnieuw helemaal achteraan."

Hanne Desmet moest zelf even zoeken naar woorden na haar bronzen rit. "Mijn gevoel? Dat is een heel moeilijke vraag", lachte ze. "Superleuk hé."

Desmet: "Mijn favoriete race moet nog komen"

Hanne Desmet moest zelfs hard werken om in de finale te raken. "De kwartfinale was al een hele moeilijke rit", blikte ze terug op haar dag. "Ik moest tegen twee hele sterke meisjes. De Canadese Courtney Sarault had zeker ook verwacht om in de finale te staan. Daar moest ik dus al vol aan de bak."

In de halve finale leek er dan weer een Nederlands-Belgisch plannetje te zijn. "Niet echt een plannetje, maar Suzanne Schulting wist wel wat ik ging doen. Ze reageert toch net iets anders op mij dan op iemand anders."

Haar trainingsmaatje veroverde in de finale uiteindelijk goud. "Dat is fantastisch, hé. Als je elke dag zo hard werkt samen, dan gun je dat elkaar. Het is heel erg mooi dat ze het hier kan waarmaken. Ik ben heel blij dat we als team zo sterk zijn."

"Ik vind het superleuk dat ik dit jaar weer kan meeracen. Ik heb een moeilijke aanloop gehad (met een hersenschudding na een val, red). Maar nu kan ik gewoon meedoen met de allerbesten en dat is gewoon leuk."