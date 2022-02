Braziliaanse vriendin én concurrente van Kim Meylemans leeft mee: "Afstand houden bij wandeling"

De positieve covidtest van Kim Meylemans in Peking heeft ook de Braziliaanse skeletoni Nicole Rocha Silveira moeilijke momenten bezorgd. Silveira is namelijk de vriendin van Meylemans. "Hopelijk is het volgende week allemaal vergeten."

Heel België leefde mee met Kim Meylemans en haar bizarre avonturen na haar aankomst in Peking. Maar ook de Braziliaanse Nicole Rocha Silveira volgde alles op de voet. "Het was niet gemakkelijk. Maar wat ik heb doorgemaakt, is natuurlijk niet te vergelijken met wat Kim heeft meegemaakt. Ze zat in een echte rollercoaster", vertelt de skeletoni. "We hadden nooit gedacht dat het hier zo lastig zou zijn voor haar." De vriendin van Meylemans is blij dat ze onze landgenote kan zien, ook al is het nog niet zoals het moet. "Kim mag nu uit haar kamer in het olympisch dorp om een wandeling te maken, maar ze moet nog afstand houden."

We kunnen samen gaan wandelen, maar we moeten afstand houden en dat is zeker een uitdaging. Nicole Rocha Silveira

"Het is moeilijk voor ons om in het dorp samen te zijn, maar eigenlijk niet samen te kunnen zijn. We proberen er het beste van te maken." Dat moet wel met de nodige social distancing.

"We kunnen samen gaan wandelen, maar we moeten afstand houden en dat is zeker een uitdaging. Het is zeker niet wat we vooraf verwacht hadden van onze olympische ervaring, maar hopelijk is dat volgende week allemaal vergeten. We kijken zeker uit naar onze eerste knuffel na de isolatie van Kim."

"Tegenstanders op de baan, zielsverwanten ernaast"

Silveira, de eerste Braziliaanse in het skeleton op de Winterspelen, leerde Meylemans kennen toen ze drie jaar geleden vrijwilliger was bij een skeletonwedstrijd. "Ik deed toen al mee aan wedstrijden, maar op een lager niveau. Onze band groeide de voorbije jaren, maar pas vorig jaar hebben we onze relatie "officieel" gemaakt", vertelt de Braziliaanse. Concurrenten op de baan, geliefden ernaast, dat is niet eenvoudig. "We hebben wat moeten zoeken, maar nu hebben we de rollen duidelijk vastgelegd. Op de baan zijn we tegenstanders, maar ernaast zijn we zielsverwanten."



Het is niet dat we geheimen hebben voor elkaar, maar we hebben elk ons eigen team rondom ons en doen het op onze eigen manier. Nicole Rocha Silveira

De Braziliaanse eindigde als 19e in de Wereldbeker dit seizoen en liet in Altenberg met de 9e plaats haar beste resultaat behaalde. "Kim is een enorme hulp geweest, maar nu zit mijn niveau wat dichter bij het hare. Nu zijn we op het punt dat ik haar push om beter te worden en omgekeerd."

"We blijven elkaar helpen. Als ik een vraag heb, dan staat ze voor mij klaar en omgekeerd ook. Het is niet dat we geheimen hebben voor elkaar, maar we hebben elk ons eigen team rondom ons en doen het op onze eigen manier." Hun relatie had ook voordelen in Peking. "Tijdens het testevent in Peking moest iedereen apart in een bubbel door de strenge Chinese coronaregels. Maar wij zaten samen in een bubbel. Iedereen werd hier bijna gek, maar wij hielden elkaar bij de les en waren gelukkig." Benieuwd of dat op vrijdag 11 en zaterdag 12 februari ook het geval zal zijn.

Bekijk het interview met Nicole Silveira, de Braziliaanse vriendin en concurrente van Kim Meylemans