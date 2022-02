Noorwegen troeft Frankrijk en Rusland af in knotsgekke gemengde biatlonaflossing

Het is nog nooit gebeurd dat er zoveel strafrondes moesten gelopen worden in een gemengde biatlon. En dat Noorwegen en Frankrijk dan nog in aanmerking kwamen voor het goud ondanks 3 strafronden elk is helemaal een huzarenstukje. Rusland was als derde eend in de bijt mee met 1 strafronde.



In biatlon moet er gelanglaufd en geschoten worden, missers leveren strafrondes op. Na 4x6 km doken ze met zijn drieën naar de finish: Bø, de winnaar van de laatste 3 algemene Wereldbekers, de Fransman Quentin Fillon-Maillet, de huidige wereldbekerleider, en de Rus Edoeard Latipov.

Bø won het pleit, Frankrijk finishte op 9 tienden, Rusland op 1,5 seconde. Op de Spelen van 2018 was het nog andersom: Frankrijk won toen voor Noorwegen. Bø was er toen ook bij. In Zuid-Korea pakte hij ook Noors zilver op de estafette en goud in de individuele race.



Na Therese Johaug op de skiatlon is het het tweede goud voor Noorwegen op de eerste wedstrijddag van de Olympische Winterspelen.