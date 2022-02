In augustus nog verbannen uit de voetbalwereld, nu vernietigt TAS schorsing van Issa Hayatou

Door de Ethische Commissie van de FIFA werd Issa Hayatou vorig jaar een verbod van een jaar opgelegd. Daarnaast moest hij ook nog een boete van 32.000 euro betalen.

De 75-jarige Kameroener was 29 jaar lang voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond (CAF). De FIFA beschuldigde hem ervan de regels te hebben overtreden door als CAF-voorzitter een overeenkomst te ondertekenen met een sport- en entertainmentbureau in Frankrijk omtrent de toekenning van de televisie- en marketingrechten.

Hayatou was al jaren niet meer actief in de voetbalwereld toen de FIFA hem die schorsing oplegde. In 2017 was hij voorzitter van de CAF af. De Kameroener ging in hoger beroep en het TAS heeft zijn beroep gegrond verklaard wegens onvoldoende bewijs van wangedrag in een overeenkomst voor marketing en mediarechten van de CAF.

In 2017 verloor Hayatou de verkiezingen van zijn Malagassische tegenstander Ahmad Ahmad, die inmiddels ook al werd uitgesloten door de FIFA.