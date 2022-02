Emotionele Del Potro kondigt verrassend afscheid aan: "Ik wil leven zonder pijn"

Eerder deze week was de teneur nog helemaal anders: Del Potro zou in Buenos Aires terugkeren in het tenniscircuit na 2,5 jaar afwezigheid door aanhoudende blessures. Maar zaterdag kwam hij op een persbabbel met een tegengesteld bericht.

Zijn deelname aan het tennistoernooi van Buenos Aires volgende week zal niet de relance van zijn carrière worden. Sterker nog, het wordt wellicht het laatste wapenfeit van Del Potro als tennisser.

"Voor ik deze persconferentie start, wil ik graag iets meedelen", sprak hij zaterdag in Buenos Aires. "Ik heb veel nagedacht over deze dag en het is een van de moeilijkste boodschappen die ik moet meedelen."

"Ik weet dat mensen verwachten dat ik terugkeer in het tennis, maar dit wordt meer een afscheid dan een terugkeer", vertelde Del Potro. "Dit is een moeilijke beslissing, maar ik wil duidelijkheid scheppen."