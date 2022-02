Look who's back: Juan Martin Del Potro maakt comeback na 2,5 jaar blessureleed

We schrijven 2009 en bij de mannen duiken heel wat kandidaten op om Roger Federer en Rafael Nadal van hun troon te stoten. Novak Djokovic en Andy Murray zullen uit dat peloton wegsprinten, maar met zijn zege op de US Open van 2009 werpt ook de 21-jarige Juan Martin Del Potro zich op als een man voor de toekomst.

Del Potro weet dan nog niet dat zijn carrière al over zijn hoogtepunt heen is. Blessures zullen de rijzige maar broze Argentijn achtervolgen. In 2018 kent hij nog een opflakkering, wanneer hij opnieuw de finale haalt op de US Open en met de 3e plaats op de wereldranglijst ook zijn hoogste positie ooit haalt.

Maar in 2009 haakt Del Potro weer af met een zoveelste blessure. Sinds het grastoernooi van Queen's, in de zomer van 2019, speelde hij geen enkele wedstrijd meer.

Net wanneer iedereen dacht dat de carrière van Del Potro voorbij was, kondigt hij 2,5 jaar en 4 knieoperaties later zijn comeback aan. Volgende week zal hij met een wildcard deelnemen aan de Argentina Open, later in de maand speelt hij ook nog het toernooi van Rio de Janeiro.