Spionage, doofpotten en “valse” sneeuw: welkom bij de Winterspelen, waar niks is wat het lijkt

Zero-Covid-beleid

Ondanks twee negatieve PCR-testen die volgden, vertelde een geëmotioneerde Meylemans dat ze toch nog 7 dagen alleen in quarantaine moest op een andere locatie. Door een tussenkomst van het IOC mocht ze alsnog naar het olympisch dorp.

Kim Meylemans kan erover meespreken. De Belgische skeletoni legde bij aankomst een (vals?) positieve test af en kwam meteen in een speciaal quarantainehotel terecht.

Positief testen in Peking staat nagenoeg gelijk aan diskwalificatie door de Chinese bureaucratie. Het land hanteert namelijk een uiterst streng zero-covid-beleid.

Extra drama voor geëmotioneerde Kim Meylemans: "Ik moet nog 7 dagen in quarantaine"

Om de hele beleving nog wat “onnatuurlijker” te maken, wordt - naast vrijwilligers in beschermende pakken - een leger aan robots ingeschakeld. In het mediacentrum serveert een technologisch hoogstandje de drankjes en afgezonderde atleten krijgen eten aangeleverd door een broertje van WALL-E.

De olympische bubbel wordt dan ook streng afgeschermd van de lokale bevolking. Het aantal coronatests is voor de aanwezigen nú al niet meer bij te houden en verplaatsingen zijn enkel mogelijk via een netwerk aan bussen.

Zij-die-niet-genoemd-mag-worden

Sinds de Zomerspelen in 2008 is er veel veranderd, maar één ding is hetzelfde gebleven: de kritiek op China omwille van schendingen van de mensenrechten.

Zo is er de onderdrukking van minderheden in Tibet en Xinjiang, maar ook de politieke inmenging in Hongkong en Taiwan.

Het zijn gevoelige kwesties die veel verder gaan dan alleen maar sport.

Tot midden november plots de bizarre zaak van de Chinese tennisspeelster Peng Shuai aan het licht kwam. Nadat ze een voormalig Chinees leider beschuldig had van seksueel misbruik verdween ze spoorloos van de radar.

Het Internationaal Olympisch Comité kreeg een lawine aan lastige vragen te verwerken - over Peng, maar eveneens over de legitimiteit van de Winterspelen. De doorzichtige pogingen van China om het zaakje toe te dekken, hielpen allerminst. Meerdere landen, waaronder België, kondigden een diplomatische boycot aan.