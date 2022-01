Wintersportoord Peking: ligt er eigenlijk wel sneeuw voor de Winterspelen?

Kunstsneeuw is uiteraard niets nieuws op de Olympische Winterspelen of op internationale wintersportwedstrijden. Al sinds de Spelen in Lake Placid in 1980 wordt er kunstsneeuw gebruikt, toen om een tekort aan sneeuw op te vangen.

Op de Winterspelen in 2014 in Sotsji in Rusland was er bijna uitsluitend kunstsneeuw en ook in de bergen rond Peking zal er in februari zo goed als alleen maar "valse" sneeuw liggen.

In Yanqing, waar onder andere de skiwedstrijden plaatsvinden, is het wel koud maar het sneeuwt er haast nooit. Ook in de site in Zhangjiakou is dat het geval. In Peking zelf zou het volgens de meteorologische gegevens amper enkele dagen sneeuwen per winter. Het is een van de droogste regio's in het land.

"Peking heeft een continentaal klimaat met koude maar droge en vrij zonnige winters", vertelt weerman Bram Verbruggen. "In de winter heerst er meestal een noordwestenwind, dat is dus lucht die van over land komt en droog is, met dus weinig neerslag."

