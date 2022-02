Uitgerekend nu is “De Verboden Match” onvermijdelijk: confrontatie tussen Rusland en Oekraïne op EK Futsal

Alsof de duivel ermee gemoeid is. Al 8 jaar doen internationale voetbalorganisaties er alles aan om Oekraïne en Rusland uit elkaar te houden, maar uitgerekend nu hun politieke conflict een climax bereikt, is een clash onvermijdelijk. De twee treffen elkaar vrijdag in de halve finale van het EK Futsal.

“De Verboden Match.” Bij iedere loting van een internationale voetbalcompetitie is het ondertussen vaste kost geworden. Rusland en Oekraïne worden sinds 2014 netjes uit elkaar gehouden om veiligheidsredenen. De politieke spanning tussen beide landen is namelijk al jarenlang te snijden door een conflict over de Krim. Sinds februari 2014 valt dat schiereiland onder Russisch gezag na een omstreden referendum. Maar volgens het merendeel van de VN-lidstaten (waaronder Oekraïne) is het nog steeds Oekraïens grondgebied - zij oordelen dat het om een illegale annexatie ging. Het maakt dat Rusland en Oekraïne elkaar bijvoorbeeld niet konden loten in de groepsfase van het EK voetbal. Of dat Zenit Sint-Petersburg en Dynamo Kiev niet in dezelfde Champions League-poule konden belanden. Daardoor is het al van 2011 geleden dat de twee nog eens tegenover elkaar stonden. Toen troffen Sjachtar Donetsk en Zenit elkaar in de groepsfase van de Champions League. Voor een duel tussen de twee landenteams moeten we zelfs al tot 1999 terug.

Rusland en Oekraïne worden al jaren netjes gescheiden bij lotingen.

Controversieel shirt

Maar kijk, komende vrijdag staat er voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog een nieuwe confrontatie tussen de rivalen gepland. Rusland en Oekraïne ontmoeten elkaar straks in de halve finale van het EK Futsal in Amsterdam. Een timing die bijzonder ongelukkig komt, want uitgerekend nu wordt er druk gespeculeerd over een Russische invasie in Oekraïne. In de lokale media wordt de wedstrijd alvast druk opgepompt. En middenvelder Danyil Abaksjyn gooide nog wat olie op het vuur door een (gephotoshopte) foto te delen waarop hij een controversieel shirt draagt. Op het truitje zijn namelijk de contouren van de landsgrenzen te zien... inclusief de politiek gevoelige Krim.

Het bewuste exemplaar was afgelopen zomer al de oorzaak van een rel met Rusland. Shirtsponsor Joma pakte net voor het EK uit met de veelbesproken shirts, waarop ook patriottische slogans stonden. Rusland zag in het design van het shirt dan ook een politieke provocatie. "De UEFA moet meteen reageren en dit shirt verbieden", klonk het. Uiteindelijk moest één slogan verdwijnen, de kaart niet.

Het veelbesproken shirt van Oekraïne voor het EK voetbal

Lang niet eerste relletje

Het was overigens niet het enige relletje tussen beide landen afgelopen sportzomer. Op de Olympische Spelen poseerde de Oekraïense Jaroslava Machoetsjich na haar bronzen medaille in het hoogspringen breed glimlachend naast de Russische winnares Maria Lasitskene.



De foto (zie hieronder) zorgde voor een storm aan kritiek in haar thuisland. Machoetsjich werd in Oekraïne beschuldigd van verraad en zwaar beschimpt op sociale media. Door haar functie als sergeant in het leger moest ze haar actie ook verantwoorden in een crisisvergadering.

De foto van Yaroslava Mahuchikh die voor heel wat commotie zorgde in haar thuisland.

Daarnaast kondigde een speaker tijdens de plechtigheid van het synchroonzwemmen een Oekraïense medaillewinnares per ongeluk aan als een lid van het Russisch Olympisch Comité. En tijdens de openingsceremonie stopte een Russische televisiestation prompt met de uitzending toen de Oekraïners het stadion binnenwandelden. Ook op de Paralympische Spelen was het prijs: de Oekraïner Ichor Tsviëtov weigerde toen om samen met zijn Russische collega's te poseren voor de traditionele podiumfoto. De 100 meter-sprinter nam ostentatief afstand van de andere medaillewinnaars.