"Zouden Amerikaanse sterren net als Kim Meylemans de speelbal geworden zijn?"

Het is een persoonlijk drama, maar anderzijds werden de regels gewoon gevolgd. Ze is in 48 uur een paar keer van hoop naar wanhoop geslingerd en dat doet iets met een mens.

Normaal gezien, en dat moet je hier echt wel zeggen, zal ze over 7 dagen weer normaal kunnen leven tussen de andere atleten, maar dit had anders moeten worden aangepakt.

Dat het niet de vrolijkste Spelen zouden worden, dat lag in de lijn der verwachtingen. Niemand is naar hier gekomen om te jodelen in de bergen of om bier te hijsen.

Iedereen wist dat de regels streng zouden zijn en hoopte dat ze niet op hem of haar toegepast zouden worden.

Enkelingen maken het wel mee, in dit geval skeletoni Kim Meylemans uit België. Maar stel je nu eens voor dat dit met Amerikaanse supersterren als Mikaela Shiffrin of Shaun White zou zijn gebeurd?

Dan ben ik benieuwd wat dit zou teweeggebracht hebben: de storm aan reacties op sociale media, de druk van de Amerikaanse broadcasters - die veel betalen - om toch iets te veranderen...

Zouden de atleten dan de speelbal geworden zijn van de organisatie?