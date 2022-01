Nicolas Bazire wint met Davidson du Pont de 101e Prix d'Amérique

Na het forfait van titelverdediger Face Time Bourbon, die door een voetblessure niet aan de start kwam, was Etonnant de topfavoriet. Gemend door Anthony Barrier nam Etonnant meteen het voortouw en ook Feydeau Seven, met Jean-Michel Bazire, en Davidson Du Pont, met Nicolas Bazire, maakten een goede start start.



Daarna voegde Billie de Monfort zich bij de koplopers en bij aanvang van de monté volgden de Zweedse hengst Power en de 6-jarige hengst Galius, gemend door Yoaan Lebourgois, dat voorbeeld. Laatstgenoemde nam resoluut de leiding en koos het hazenpad.



Met het ingaan van de laatste rechte lijn had Galius 3 lengten voorsprong, maar de 21-jarige Nicolas Bazire, zoon van Jean-Michel Bazire, die vier keer succesvol was in de Prix d'Amerique, trok met Davidson du Pont alle registers open.



Het werd nog een millimetersprint. Davidson du Pont bleek een honderste seconde sneller dan Galius. De 3e plaats was voor Flamme du Goutier, gemend door Théo Duvaldestin. Voor de stal Albert Rayon en Nicolas Bazire was er een slordige 450.000 euro weggelegd.