Egan Bernal: "Ik had 95% kans dat ik verlamd zou geraken, bijna verloor ik zelfs het leven"

"Ik had 95% kans om een dwarslaesie over te houden aan mijn val (een beschadiging van de zenuwen in de ruggengraat, die doorgaans tot verlamming leidt)", schrijft Bernal. "Bijna verloor ik mijn leven door te doen wat ik het liefste doe."

Maar zo ver kwam het uiteindelijk niet. Volgens de huidige prognoses zou Bernal volledig moeten kunnen herstellen, ook al zal het een lange terugweg worden. "Daarom wil ik vandaag God, het ziekenhuis en alle specialisten bedanken dat ze het onmogelijke gedaan hebben."

"Iedereen ook hartelijk bedankt voor de wensen. Ik lig nog steeds op intensive care, maar ik vertrouw op God dat het allemaal goed komt."